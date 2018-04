“De ganar, López Obrador no va a cancelar la reforma energética”

Revisará los contratos del Nuevo Aeropuerto, indica Olga Sánchez Cordero; “¡Sí me veo como secretaria de Gobernación”

El Universal | Ciudad de México.— La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero deja en claro que de llegar a la Presidencia de la República el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no va a cancelar la reforma energética.

En entrevista señala que un gobierno del tabasqueño también revisará los contratos del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) porque debe haber transparencia y claridad.

Sin rodeos, Sánchez Cordero habla de la propuesta de López Obrador para que ella ocupe la Secretaría de Gobernación y afirma: “¡Sí me veo como secretaria de Gobernación y como dice mi nieta que juega futbol, le voy a echar el resto!

“Es un honor que [López Obrador] me invite a la Secretaría de Gobernación; de ninguna manera nos llamamos secretarios entre nosotros, porque aún no lo somos, estamos concentrados en el proceso electoral”, recalca.

En la entrevista comenta su eventual labor como responsable de la política interna del país: “Haré lo que hace mi nieta de nueve años y juega futbol; cada vez que le pregunto ‘cómo le fue’, me contesta: Le eché el resto’. Así lo haré como secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel, le echaré el resto, porque dada la importancia del cargo dejaré lo que estoy haciendo para dedicarme de lleno, como debe de ser”.

La mujer de leyes es muy enfática sobre la nueva cara que tendría esa dependencia: “La secretaría tiene que ser abierta, donde se pueda defender a todos; mi oficina va estar abierta para todos; ésta siempre había sido impenetrable, intocable. Una de mis prioridades será respetar las instituciones y su fortalecimiento, respetar a los tres niveles de gobierno, de todos los poderes públicos. La puerta estará abierta a los derechos humanos, que es el centro de todas las políticas públicas y la justificación del mismo Estado”.

Sobre el trato que tendrá con el legislativo, Sánchez Cordero recalca: “Quiero retomar los enlaces legislativos, también el cabildeo de la gente, retomar los congresos locales, que haya gobernabilidad. Las instrucciones de Andrés Manuel es cero tolerancia a la corrupción. Él ha dicho que es con el ejemplo y eso es muy importante, pero también tenemos que echar a andar el mecanismo, ya está aprobado, que fueron siete leyes y una reforma constitucional.

Detalla: “Echar a andar los mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción; hay que tener auditorías en tiempo real y no hasta que termine el ejercicio fiscal. Que no exista esa barrera de entrada, sino que se puedan hacer auditorías en tiempo real permanentemente en todas las instancias de gobierno, tanto municipales como estatales, sin violar competencias.

“Tener un órgano de gobierno confiable con instrumentos confiables. Hay un sistema anticorrupción que se puede echar andar de inmediato, un escrutinio público, un marcaje personal, todo el tramado legal del sistema que está aprobado. A mí, lo que me encanta, son las auditorías en tiempo real”, asegura.

Sánchez Cordero también expresa lo que a su sentir debe ser el papel de las procuradurías y el Poder Judicial: “Tienen que hacer su trabajo y hacerlo bien, tienen que ser autónomas, que éstas no estén influenciadas por el Ejecutivo, que hagan su trabajo como lo que son, órganos del Estado autónomo independiente, y la última palabra es del sistema de impartición de justicia, de los jueces y de los mexicanos.

Sobre cómo se resolverán asuntos delicados para el país como el caso de los 43 normalistas desaparecidos, los tres estudiantes de Guadalajara, la Ley de Seguridad, los derechos humanos, refiere: “Hay que ir a la raíz. Al Estado. A las instancias de gobierno les cuesta mucho trabajo reconocer sus fallas, están para dar seguridad, para crear orden, paz social, y no lo contrario, afirma.

Sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la reforma energética, subraya: “¿Dime si esto no tiene que ser revisado? Por supuesto que sí. La deuda tan grande que este gobierno le quiere dejar a Andrés Manuel tiene que ser revisada a fondo.

“Andrés no va a cancelar la reforma energética, lo que él dijo es que si hay contratos marcados con corrupción, algo cuestionable, habrá que revisarlo, porque tiene que haber transparencia, total claridad”.

Andrés Manuel, prosigue, “quiere respetar el Estado de derecho y quiere que volvamos a los cauces de legalidad. En este momento no tenemos un Estado de derecho cuando hay tantas desapariciones, la tasa de homicidios más alta, la deuda externa más grande en la historia de México, violaciones, etc., entonces, no hay un Estado de derecho, hay una violación al Estado de derecho.

“Ya quiero que Andrés Manuel sea Presidente, porque al conocerlo más, estoy convencida de que es el Presidente que necesitamos; él se ha presentado como es, ha dado a conocer su política, su proyecto de nación, eso es seguridad, confianza de que es un hombre honorable, ¿qué más seguridad que esa?

Respecto a lo que el escritor Mario Vargas Llosa comentó en días pasados acerca del candidato, manifestó: “Vargas Llosa dijo que no conoce Andrés Manuel, habla de lo que él supone, y si no lo conoce, ¿cuál es la legitimidad de la versión del escritor?, porque yo entre más lo conozco más comparto su opinión y su proyecto de nación”.

Finalmente, Sánchez Cordero opino acerca de Napoleón Gómez Urrutia: “Napoleón tiene todas las sentencias absolutorias, no es un prófugo de la justicia, y puede regresar normal al país”.