Declaran culpables a ex policías por desaparición forzada

AGENCIAS | PAPANTLA, VER.- En audiencia realizada este jueves, la juez dio un fallo condenatorio a los ocho policías municipales detenidos el pasado 19 de marzo de 2016, son responsables del delito de desaparición forzada en contra de dos jóvenes papantecos, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Cerca de este medio día fueron bajados a la sala del octavo distrito judicial, Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y el ex comisario Bernardino Olmedo Castillo.

Ahí los ocho ex servidores públicos escucharon el resolutivo de la juez Lizbeth Jiménez Aguirre, quien luego de analizar todas las pruebas, testimonios, declaraciones y peritajes, emitió un fallo condenatorio por el delito de desaparición forzada en contra de Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago.

La Unidad Integral de Protección de Justicia representada en este momento por el fiscal Maximino Marín Herrera, aportó los elementos suficientes para que la juez encontrara responsable del delito de desaparición forzada a los uniformados quienes en su momento se declararon inocente.

De acuerdo a la investigación dada a conocer en la audiencia, se recibieron a tres personas de identidad reservada, los cuales señalaron y reconocieron visualmente a los policías como los responsables de perseguir y llevarse a Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago, en las patrullas 084 y 060 a los jóvenes.

Hechos que sucedieron el 19 de marzo alrededor de las diez de la mañana, una patrulla llegó hasta la puerta del domicilio de la novia de Alberto Uriel, quienes discutían afuera, el joven al notar la presencia policial huyó en un Aveo color rojo, lo acompañaba Luis Alberto Morales Santiago, chocando primeramente con la patrulla 084, para después iniciar una persecución, uno de los policías disparó en los neumáticos sobre la calle 16 de Septiembre con Francisco Villa, donde se les dio alcance y fueron bajados con lujos de violencia, a estos hechos se sumó la patrulla 060, participando el entonces inspector Bernardino Olmedo Castillo, se los llevaron y desde entonces se desconoce el paradero de ambos jóvenes.

Un policía se llevó el vehículo donde viajaban los dos jóvenes, todo esto jamás quedó asentado en ningún reporte policial y el propio inspector negó conocer a los jóvenes o estos hechos que después se dieron a conocer públicamente.

Será en una próxima audiencia el día 22 de marzo donde se dará a conocer la condena que purgaran estos policías.

Madre pide justicia

Afuera de sala de juicios orales y con una lona donde aparece la imagen de su hijo Alberto Uriel Pérez Cruz, su madre Ninfa Cruz Nájera, lamentó esta situación “es desgastante y horrible, no sé si así sea la justicia nos traen dando vueltas para decirnos unas cuantas palabras, ahora nos dicen que el día 22 de marzo, la confianza en la justicia está rota, las desapariciones no sólo han sucedido en Papantla, sino también en otras partes del Estado, a los policías hay que tenerles miedo, a mi hijo le costó la vida no venirlo a buscar esa noche sino hasta el día siguiente, es algo que traigo en mi conciencia”; dijo la señora Cruz Nájera, quien con lágrimas en los ojos relató el sufrimiento que vive.

Pide que los responsables paguen por estos hechos y dijo que no pierde la confianza en recuperar, aunque sea los restos de su hijo, tal como lo han hecho mediante su colectivo.

Jesús Alan Ticante otro desaparecido que no aparece en la investigación

De igual forma la señora Constantina Olmedo Olmedo, madre de Jesús Alan Ticante Olmedo, dio a conocer que entró a la audiencia realizada el día de ayer y su hijo no aparece en la investigación, a pesar de que se lo llevaron de la calle Graciano Sánchez a la misma hora y el mismo día.

“A mí hijo se lo llevaron en lugar de otro, se supone que era tres personas los que buscaban, mi hijo caminaba por la calle Graciano Sánchez cuando se lo llevaron, desde entonces no sabemos nada de él, solo queremos que aparezca, nosotros con mucho sacrificio lo mandamos a estudiar, no es justo que no aparezca, es una injusticia, como padres estamos sufriendo”; dijo la señora Constantina.

Informó que han seguido en su búsqueda, pero hasta el momento no han tenido resultado alguno, por lo cual pide que también sea tomada en cuenta en las investigaciones.