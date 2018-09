Denuncian ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al magistrado del Tribunal Agrario del distrito XV consejo en San Andrés Tuxtla

Francisco Linares Valenzuela | San Andrés Tuxtla, Ver. — El Ingeniero Dr. Per Sulland apoderado legal del Rancho “El Coyol” Municipio de Hueyapan de Ocampo, ver. Denuncio ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Encargado del Tribunal Agrario N°40 concede en el Distrito de San Andrés Tuxtla, Ver. Por el delito de corrupción, amenazas en su agravio, toda vez que el quejoso argumenta de que el Rancho “El Coyolito”, su esposa Felicita Romero Ventura. Tiene su rancho y está haciendo afectada en donde le invadieron aproximadamente 10 hectáreas de terreno, este proceso legal ya se ha estado tratando de resolver desde hace algún tiempo y no se ha resuelto nada, cabe señalar que dicha denuncia fue mediante el oficio CNDH/4/2018/R. Emitido por el Ing. Dr. Per Sulland Mexicano con Domicilio particular en la Calle José María Mata N°64 del Barrio de Chichipilco de esta ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver, mismo que denuncia públicamente al magistrado del Tribunal Agrario Distrito 40 Lic. José Alberto Pérez Gasca magistrado de dicho tribunal Agrario, por los delitos de extorción, amenazas y corrupción pues ya que estos problemas de invasión de tierra cuenta como expediente 483 del 2015 del poblado El Coyol del Municipio de Hueyapan de Ocampo o del estado de Veracruz, con referencia a su escrito con fecha 31 de mayo del 2018 creo que no va haber ningún interés por parte del tribunal agrario superior al problema es peor que nunca el tema ahora es si ya no paga la cantidad de 20 mil dólares me va a sacar del país, deportándome porque justifica de ser Mexicano por Naturaleza ya que se me sigue negando a un traductor y por eso temo que vamos a perder nuestras tierras. Es increíble que esto pueda pasar en pleno año del 2018.

Pido con todo respeto nuevamente su intervención urgentemente porque esta persona está protegida por el tribunal Agrario superior. Sabemos que por el tribunal agrario dice que no, ahora me pregunto en la indígena pertenecía metra de una manera radical y grosero, siempre haciendo burla de mi habla, el magistrado Alberto Pérez Gasca este actuando a mi casa en estado de ebriedad o drogado, gritando en la calle “Puto gringo, si no me pagas te voy a sacar del país, tengo amigos en la secretaria de relaciones exteriores y vas a perder tu rancho porque yo soy el magistrado” dice que soy un Totonaca, es por eso que necesito a un traductor, sea indígena y es por eso que no necesito a un traductor. Es por eso que temo por mi seguridad física y la de mi familia.