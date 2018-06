Dibanhi Díaz propone refuerzo al campo, turismo y educación

Reforzar y dignificar la atención en materia de salud

Comunicado de PRENSA | San Andrés Tuxtla, Ver.— Continuando con su recorrido por el distrito 19 la candidata del Partido Revolucionario Institucional Dibanhi Díaz de La Cerda, visitó comunidades rurales donde refrendó su compromiso por impulsar el desarrollo del campo y la educación.

Cebadilla Grande, El Huidero, Salto de Eyipantla, Chuniapan de Arriba y de Abajo, Cuesta Amarilla, Los Naranjos, Tulapan y Abrevadero fueron las comunidades rurales que la candidata por la diputación federal del distrito 19 recorrió.

En los encuentros con los ciudadanos, Dibanhi Díaz reiteró sus propuestas en materia de educación, pues reforzando las bases desde la educación y los valores en casa se logrará tener mejores hombres y mujeres para el futuro.

Asimismo destacó la urgencia de ampliar desde el congreso federal los recursos para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas de la región, para garantizar que los niños y jóvenes tengan una educación y atención digna.

“Yo sé que ya todos están cansados de escuchar lo mismo, pasan y pasan políticos y vienen y prometen y no les cumplen, yo no vengo aquí a prometerles nada, yo vengo a proponerles un proyecto de trabajo, a pedirles de la manera más atenta que me den una oportunidad de servirles, de demostrarles que los jóvenes sí podemos y que sabemos hacer las cosas bien, tengo la preparación y la capacidad, para legislar y ser su porta voz desde el congreso federal, ya basta de que nos vean la cara. Los ciudadanos no somos tontos, ya el PRI se desparasitó, los bichos que nos estorbaban ya se fueron y que bueno porque ya no nos harán más daño, yo tengo las manos limpias y por eso vengo aquí a hablarles de frente a pedirles su voto para Pepe Meade, Para Pepe Yunes por la gubernatura, para mi compañero Divaj por la diputación local y por los candidatos a senadores Juan Nicolás y Mari Pinete, juntos vamos a transformar Veracruz”, expresó la candidata.

En cada una de las comunidades que visitó en compañía de Divaj Díaz del Castillo candidato a diputado local por el distrito XXV, las peticiones fueron en el mismo sentido, refuerzo a la educación, apoyos para el campo, aplicación de recursos en materia de salud y e impulso al turismo.

En el Salto de Eyipantla las familias exhortaron a la candidata para que desde el congreso del estado sea portavoz y exigente para lograr aterrizar recursos que se apliquen en la promoción del turismo de la región, pues de ese giro dependen muchas comunidades y familias.

Por último las mujeres de las comunidades coincidieron con Dibanhi Díaz en que es justo darle una oportunidad a una mujer que las represente dignamente, que nunca ha ostentado un cargo público y que es originaria de la región, por lo que confían en que defenderá las causas de los tuxtlecos como propias.