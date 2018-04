Donald Trump lanza ataque militar contra Siria

El Universal | Ciudad de México.— El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ya noche de ayer un ataque militar contra el gobierno sirio, en represalia por un ataque químico muy cerca de Damasco.

La acción militar, dijo Trump, “está en camino”. “Ordené a las fuerzas armadas de Estados Unidos que lancen ataques de precisión a blancos asociados con la capacidad de armas químicas del dictador Bashar al Asad”, dijo Trump en un discurso a la nación desde la Casa Blanca.

Ayer viernes, el Departamento de Estado afirmó poseer “pruebas” de que el gobierno sirio realizó un ataque con arma química en la región de Duma.

“El ataque ocurrió el sábado 14, y sabemos que fue un ataque químico”, dijo la portavoz Heather Nauert, quien al ser consultada sobre si el gobierno estadounidense tenía pruebas de que el gobierno de Bashar al Asad estaba por detrás del episodio se limitó a decir: “Sí”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, apuntó que Rusia también era responsable por lo ocurrido, porque “fracasó en impedir que ocurriera un ataque con arma química”.

En el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, formuló este viernes un dramático llamado a actuar con “responsabilidad” para evitar una “escalada militar total” en Siria.

Legisladores apuestan por cautela; OTAN apoya

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera ayer lanzar misiles contra Siria —en alianza con los gobiernos de Francia y Reino Unido—, como una medida contra el ataque con armas químicas en la ciudad de Duma, las reacciones no se hicieron esperar.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuiteó que su país “apoya la decisión de EU, Reino Unido y Francia de tomar acciones contra la capacidad del régimen de [Bashar] Al-Assad de lanzar ataques con armas químicas”.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, respaldó la medida y dijo que “esto va a reducir la capacidad del régimen de volver a atacar al pueblo de Siria con armas químicas”.

En contraste, el presidente boliviano, Evo Morales, rechazó lo que llamó “el ataque desquiciado de [Donald] Trump contra el hermano pueblo de Siria”.

En EU, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió a la administración Trump que evite que EU participe en una “guerra mayor e involucrada en Siria”. Añadió que antes de implementar una estrategia debe consultar al Congreso. En el mismo sentido se pronunció el senador Bernie Sanders. La líder demócrata Nancy Pelosi dijo que Trump debe acudir al Congreso para obtener una autorización del uso de las fuerzas militares que permita “mantener a los soldados a salvo y evite daño colateral para civiles”.

El senador republicano, John McCain, elogió la decisión de Trump y dijo que Al-Assad debe entender que el costo de usar armas químicas es peor que el beneficio.

Putin dice que convocará al Consejo de Seguridad de la ONU por ataque

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el sábado que el ataque de Estados Unidos y sus aliados en territorio sirio es un “acto de agresión” que agravará la crisis humanitaria en Siria.

El líder ruso dijo que Moscú convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidasante el ataque lanzado por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, según un comunicado emitido por el Kremlin.

El ataque tuvo una “influencia destructiva en todo el sistema de relaciones internacionales”, agregó Putin.

El mandatario ruso reafirmó la visión de Rusia de que el supuesto ataque químico del pasado fin de semana sobre la ciudad de Douma, en los suburbios de Damasco y que según activistas causó 40 muertos, fue falso.

Según Putin, los expertos militares rosos que inspeccionaron la localidad no hallaron restos del ataque, y criticó a Estados Unidos y a sus aliados por emprender la ofensiva sin esperar a que los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas visiten la zona.

Francia explicó antes el sábado que la operación militar conjunta alcanzó tres objetivos: el “principal centro de investigación” del programa sirio de armas químicas y “dos importantes sitios de producción”, dijo la ministra gala de Defensa, Florence Parly, que añadió que el Kremlin estaba al tanto del ataque.

“Con nuestros aliados, nos aseguramos de que los rusos fuesen alertados antes”, agregó. Moscú es el principal aliado del presidente sirio Bashar Assad.

El ejército francés envió cazas desde múltiples bases en Francia para la operación, que incluyó también fragatas equipadas con misiles en el Mar Mediterráneo, explicó Parly. Los aviones de combate Rafale pudieron verse en un video publicado durante la noche en la cuenta del palacio presidencial francés en Twitter.

De acuerdo con el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, la operación no se dirigió contra los aliados de Damasco ni civiles, sino contra el gobierno de Assad por la presunta utilización de armas químicas. El ejecutivo sirio niega emplear este tipo de armamento.

6 preguntas sobre el ataque militar de EU a Siria

¿QUÉ PASA?

Tras una semana de amenazas, Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron un ataque conjunto contra blancos relacionados con desarrollo y almacenamiento de armas químicas, que denominaron “objetivos precisos” en Siria.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ?

De acuerdo con el Pentágono, fue un ataque breve contra tres objetivos específicos: un centro de desarrollo y almacenamiento de armas químicas en los suburbios de Damasco, un centro de almacenaje en la ciudad de Oms y el tercero contra un centro de comando.

EU participó con aviones B1 y bases desde el mar.

Reino Unido informó que participó en esta ofensiva con 4 aviones Tornado que lanzaron misiles Stone Shadow contra objetivos a 15 millas al oeste de la ciudad de Oms, donde había agentes químicos almacenados.

Francia no especificó en un primer momento cómo fue su participación.

Siria ha reportado ataques contra Damasco, la capital del país. También informó que han interceptado13 misiles.

¿QUÉ MOTIVA ESTA OFENSIVA?

El sábado 7 de abril la ciudad siria de Duma, en el bastión de Guta Occidental (que era defendido por fuerzas opositoras al gobierno sirio) sufrió un ataque en el que, de acuerdo con organizaciones civiles sirias (Cascos Blancos y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos), se utilizaron armas químicas con un saldo de más de 40 personas muertas y 500 heridos. Esa versión no pudo ser confirmada por organismos independientes, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud informó que los heridos en el lugar presentan síntomas consistentes con ataques con armas químicas. Hasta el momento no se ha precisado qué sustancia pudo haber sido utilizada, aunque se sospecha que fue gas cloro.

Estados Unidos señaló que se utilizó un “gas tóxico específico”.

Las imágenes difundidas tras el ataque en Duma mostraban familias enteras muertas dentro de su casa, algunas con espuma en la boca.

¿QUÉ DICEN SIRIA Y SUS ALIADOS?

El gobierno sirio, encabezado por Bashar al-Assad, y Rusia, su principal aliado, han descartado que hubiese ocurrido un ataque con sustancias químicas y aseguran que todo ha sido un “montaje” de occidente para justificar un ataque contra Siria.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

A lo largo de la semana tanto Estados Unidos como Rusia lanzaron amenazas ante una eventual respuesta militar contra Siria, por lo que se teme una escalada en el conflicto entre ambos países.

El miércoles, el Presidente de EU, Donald Trump advirtió: “Rusia, prepárate, porque (los misiles) van en camino, bonitos, nuevos e ¡INTELIGENTES!”

El Kremlln, por su parte, advirtió que cualquier ataque contra objetivos sirios sería respondido.

¿ES LA PRIMERA VEZ QUE HAY UN ATAQUE CON ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA?

No. A lo largo de los siete años de la guerra civil en Siria se han documentado al menos cinco ataques, aunque algunas fuentes mencionan hasta 50.

El 7 de abril de 2017 Estados Unidos realizó un bombardeo contra posiciones militares sirias en respuesta a un ataque con armas químicas contra la población civil del que Washington responsabilizó al gobierno de Bashar al-Assad.

EJÉRCITO SIRIO AFIRMA QUE ATAQUE DE EU Y ALIADOS DEJA SÓLO TRES HERIDOS

El Ejército sirio aseguró hoy que el ataque lanzado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido en represalia a un supuesto ataque químico perpetrado el pasado sábado en la ciudad siria de Duma dejó tres heridos civiles en la provincia de Homs.

“Algunos misiles, que se dirigían a una posición militar cerca de Homs, fueron desviados de su trayectoria y la explosión de uno de ellos causó heridas a tres civiles”, dijo el portavoz de la Comandancia General del Ejército sirio, Ali Maihub, en un discurso televisado.

Washington y sus aliados perpetraron tres ataques contraSiria: el primero contra un centro de investigación científica ubicado cerca de Damasco; en el segundo quedó destruido un depósito de armas químicas al oeste de Homs y, en el tercero, otro almacén con armas químicas y un importante centro de comandancia ubicados cerca del segundo objetivo, al oeste de Homs.

Comparte esto: WhatsApp

Tweet



Telegram

Imprimir