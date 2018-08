El alcalde Hermas Cortes se solidariza con comerciantes de su pueblo

Le exigen impugnar la instalación de OXXO en Lerdo.

El munícipe se comprometió a respaldarlos en esta lucha.

Dennis Villarruel Zamudio | Lerdo de Tejada, Ver.— “Los comerciantes de mi querido pueblo me piden con preocupación que los apoye blindando la economía de ellos, de nuestra ciudadanía, la de todos y es por eso que dan un rotundo ¡NO! a la instalación de algún OXXO en nuestro municipio y yo estoy aquí presidiendo a toda la sociedad lerdense para acatar las demandas de todos mis paisanos y les puedo asegurar que así será porque tengo pensamiento y espíritu democrático y por ende obedezco esta exigencia y es por eso que cuentan conmigo incondicionalmente para blindar su economía que todavía nutre a nuestro pueblo”. Hermas Cortés García Presidente Municipal de este lugar afirmó contundente lo antes expuesto y agregó “Estamos padeciendo una economía muy deprimida en todos los niveles de nuestro municipio y es natural que el sector comercial de la localidad se manifieste con profunda preocupación en defensa de sus loables inversiones y de sus legítimos intereses que redundan finalmente en favor de todos nosotros”. En este mismo sentido el solidario alcalde insistió “acato el clamor y disposición de los comerciantes de mi demarcación municipal en torno al ¡NO! a la apertura de tiendas de conveniencia dependientes de una cadena nacional denominada OXXO aquí en Lerdo de Tejada por afectar drásticamente los intereses legítimos de los vendedores de Lerdo de Tejada. Me sumo espontáneamente a sus muy bien planteados argumentos y legítimos intereses por lo que coadyuvaré con ellos para a blindar su economía. Los comerciantes de mi municipio cuentan incondicionalmente conmigo, con su Presidente Municipal para defenderlos y ayudarlos en todas sus actividades lícitas y justas. Fui candidato a la presidencia municipal y me eligieron por cuatro años para presidirlos con honor, respecto y eficiencia y no les fallaré”.