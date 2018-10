El futbol nunca me ha apasionado: Carlos Tevez

XEU | DEPORTES.- Carlos Tevez, actual jugador del Boca Juniors de Argentina, aceptó que no es una persona apasionada por el futbol, a pesar de practicar dicho deporte.

En entrevista para el Clarín, el exfutbolista del Manchester United confesó que el futbol no le gusta, y que prefiere ver un partido de golf en la televisión antes que un clásico español.

“Nada. No me gusta el futbol. Si pasan Barcelona-Real Madrid y en otro canal hay un torneo de golf, miro golf. Nunca fui el fanático de mirar partidos. A mí me gusta jugar, tener la pelota entre los pies”, mencionó.

Al ser cuestionado si siente alguna pasión por algún club de futbol, el ‘Apache’ dijo que no es fanático de ninguno.

“Te voy a ser sincero, la verdad a mí el futbol nunca me ha apasionado tanto como para decir -soy del Madrid o de equis equipo y voy a muerte-. Claro que prefiero el Madrid pero si no gana no me afecta en lo más mínimo”.

Tevez también mencionó que disfruta jugar al futbol y estar dentro de la cancha, pero que cuando el partido termina, lo que menos quiere es hablar de futbol.

“Yo disfruto jugando pero al momento que termina el partido, acabó el futbol y me puedes hablar de lo que sea menos de futbol, porque no me siento cómodo y no estoy a gusto”, finalizó.