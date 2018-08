El priista Toño Méndez… Desmiente de tajo dolosa versión en la que se dice podría cambiarse de partido

No he aceptado ninguna invitación para cambiarme a morena.

Frustrados detractores tratan de perjudicar su militancia priista.

Reconoce valioso capital político en mujeres, hombres y jóvenes del PRI

Convoca a correligionarios a la unidad, concordia y armonía para reposicionar al PRI.

Dennis Villarruel Zamudio | Los Tuxtla, Ver. “No se hagan bolas, no se dejen confundir por quienes si han disfrutado de las oportunidades que les ha dado mi partido y al cual han defraudado y traicionado ingratamente cuando así les conviene con tal de seguir chupando la ubre presupuestal y jactanciosamente siguen haciendo alarde de poder para su beneficio exclusivo, excluyendo a la demás ciudadanía de sus legítimos derechos de ser considerados en lo que por ley le corresponde dentro del bien común. No he aceptado ni aceptaré ninguna invitación a vincularme con otro partido, soy un priista nato, totalmente convencido de mi arraigada militancia en el Revolucionario Institucional, en mis venas fluye y corre sangre tricolor, me quedo en mi partido por sobrada convicción y confió plenamente en que gracias a que en este también se encuentran militando mujeres, hombres y jóvenes en los cuales reconozco buena imagen, mucho talento, creatividad, vocación de servicio y el indiscutible compromiso social de enaltecer a México, Veracruz y a nuestro correspondiente municipio en todas las luchas conjuntas, es por ello que lograremos que nuestro partido tricolor retome el rumbo correcto respaldando con pasión y mucha responsabilidad a la clase trabajadora, a los obreros, a los campesinos, a los jóvenes, a las clases populares y a los que menos tienen y que más sufren hacia un futuro más promisorio de progreso y bienestar para todos”. Así contundentemente y de tajo Luis Antonio Méndez Gamboa desmintió categórico la que llamó falsa versión con la cual algunos de sus malquerientes intentaron inútilmente de acusarlo de que había aceptado cambiarse a morena.” Reitero mi convicción y mi compromiso voluntario que es la de mantenerme en las filas de mi instituto político y desde mi trinchera seguir luchando en total unidad con mis demás compañeros para reposicionarlo ante toda la sociedad, refundándolo con su original plataforma política, principios básicos y con sus acciones y compromisos sociales que respalden y apoyen las demandas más nobles y sentidas de nuestros compatriotas”. En este mismo ideario político el también ex alcalde de Ángel R. Cabada exhorta todos sus correligionarios a dejar a un lado la diferencias, desavenencias e intereses particulares para por fin dar paso a la inteligente y razonada actitud de unificar de buena voluntad los distintos criterios, a converger en el bien común de todos y a ceder y pactar cabalmente por el magnánimo punto de unidad, concordia, acuerdos y armonía. De igual modo el también reconocido y apreciado líder cañero “Toño Méndez” que se desenvuelve en los niveles regional, estatal y nacional convocó a sus compañeros de partido a no seguir perdiendo el tiempo buscando culpables de las ultimas y lacerantes debacles electorales que ha sufrido el Partido Revolucionario Institucional, por el contrario insistió en que su partido tiene todo para volver a ocupar el lugar preponderante que tenía entre la ciudadanía y admitió que para esto también se requiere de disciplina y en este rubro Toño Méndez aseguró “sigo siendo un hombre priista disciplinado y dispuesto a sacrificar todo interés personal con tal de que prevalezca el bien común y la unidad fortalecida de mi partido y desde luego el engrandecimiento de mi amada patria”.