Elegirán nuevo secretario general de sindicato de trabajadores municipales

El ayuntamiento y el sindicato se encuentran en las revisiones contractuales de las condiciones de trabajo y el comité entrante realizará la negociación

LUIS MANUEL TOTO PÓLITO | SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- Este viernes 4 de mayo se realizará la elección para elegir al nuevo secretario general del sindicato único de empleados municipales al servicio del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Marisol Medina Ixtepan contenderá por el cargo junto al actual secretario, y la elección se definirá a favor de quien obtenga por lo menos cuarenta de los 78 votos de los agremiados.

“El compañero Celso Chiguil Pucheta quien es el actual secretario general también participará y se podrá reelegir (…) me siento contenta porque hasta el momento los compañeros me han apoyado, hemos andado en campaña, hemos andado visitando a los compañeros casa por casa”, mencionó la también secretaria del interior.

De triunfar en la elección de este viernes, Marisol Medina indicó que buscarán el mejoramiento de las condiciones generales dentro del ayuntamiento, habló de que existe un proyecto truncado realizado por la actual directiva y buscarán retomarlo.

Marisol Medina Ixtepan señaló que en este momento el ayuntamiento y el sindicato se encuentran en las revisiones contractuales de las condiciones de trabajo y el comité entrante realizará la negociación, por ello pidió el respaldo de sus compañeros sindicalistas.

Por su parte, el actual secretario general del sindicato Celso Chiguil se negó a dar información sobre la elección del 4 de mayo y precisó que la población no debía enterarse de esta afronta.

Apenas ayer dijo en entrevista que de llegar a contar con el voto de sus compañeros para su reelección, pondría todos sus esfuerzos para seguir trabajando y así lograr la otra parte de su proyecto que quedó pendiente en su última etapa, pues dijo que estos 4 años se incrementó la mayoría de las cláusulas del contrato colectivo del trabajo de ese sindicato en un 14.17 se logró mantener un 5% de salario mínimo.