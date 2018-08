En Ángel R. Cabada, -beneplácito popular por la reconstrucción del… Nuevo puente colgante, reactivará comunicación y unidad ciudadana para el progreso cabadense

Sustituirá la destruido por las torrenciales lluvias del 2017

Lo anunció en la Col. López Portillo el alcalde Arturo Herviz.

El año pasado no se hizo la notificación formal en tiempo y forma al FONDEN.

La obra consiste en construir toda la estructura totalmente nueva.

Dennis Villarruel Zamudio | Ángel R. Cabada, Ver.— Con espontaneo júbilo y entusiasmo los habitantes de la colonia periférica José López Portillo de este lugar escucharon con beneplácito el anuncio que recientemente les hizo su Alcalde, el licenciado Arturo Herviz Reyes en el cual les dio a conocer la próxima (aún sin fecha exacta) reconstrucción con nuevas y eficientes estrategias de ingeniería del nuevo Puente Colgante, ya que el anterior fue arruinado en octubre del año pasado por las torrenciales lluvias que se precipitaron en esta región y que elevaron en forma por demás exorbitante el nivel del agua del canal que atraviesa esta villa destruyendo el puente de ese entonces. En este sentido el hoy ya tres veces alcalde de este municipio dejó muy en claro que el motivo por el cual no se han iniciado los trabajos de reconstrucción de este conducto de comunicación es consecuencia del error que se cometió en el 2017 al no notificar en tiempo y forma al FONEN de este severo daño causado por dicho siniestro, luego entonces, consecuentemente la citada dependencia por lógica no la consideró en su declaratoria dentro de los deterioros suscitados por la mala temperie del año pasado en este municipio y por ende no se le asignó ningún recurso en esta epígrafe para su mínima restauración, por lo que el primer munícipe haciendo una esfuerza extraordinario en su régimen administrativo de austeridad en su gobierno municipal y a pesar de esto se ha comprometido formalmente a reconstruir totalmente nueva esta muy necesaria vía de circulación peatonal que unifica geográficamente a esta cabecera municipal y que desde luego enlaza a la sociedad de este poblado en un punto estratégicamente comercial que lo ubica en torno al mercado municipal, a la parada de autobuses de pasajeros de segunda clase, a los servicios de taxis y transportes urbanos y sub urbanos, a las importantes tiendas de autoservicios y de conveniencia, a la carretera Federal del Golfo, conocida oficialmente como la Matamoros-Puerto Juárez, etc. En este benéfico y renovado proyecto el alcalde también indicó que contemplan que esta obra cuente con dos carriles, uno exclusivo para los peatones y el otro para el uso de bicicletas, eso sí, Herviz Reyes puntualizó que se construirá totalmente nueva toda su estructura desde las bases, ya que las actuales se encuentran muy averiadas o mejor dicho ya prácticamente no sirven por lo que representan, de mantenerse, un factible percance. Esta noticia fue un estimulante aliciente para el estado de ánimo de los colonos de la López Portillo que son los primeros beneficiados y esto los hizo manifestarse con mucho júbilo, entusiasmo, alegría y algarabía, misma que ya se propagó con beneplácito popular a todo el municipio por significar esta obra un ratificado avance en el progreso de Ángel R. Cabada. Lo anteriormente mencionado se desprende de una serie de manifestaciones espontaneas y de satisfacciones que recabamos en una improvisada encuesta que realizamos en la cabecera municipal de esta comarca con habitantes de la localidad y de diversas comunidades que como ciudadanos responsables y de bien aplauden esta determinación muy acertada de su Presidente Municipal y Líder Natural Arturo Herviz Reyes.

Así que por tan importante y progresista motivo aprovecho este espacio informativo para felicitar a toda la ciudadanía cabadence por la próxima reconstrucción de esta prioritaria obra de beneficio colectivo y además también manifiesto mi más sincera y efusiva felicitación por este gran y positivo acierto a quien manda por tercera ocasión en Ángel R. Cabada y manda bien, al licenciado Arturo Herviz Reyes. (texto Dennis Villarruel Zamudio)