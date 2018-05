“En elección de agentes y sub agentes, habló el pueblo de San Andrés”: Tavo Pérez

El alcalde Octavio Pérez Garay, tomó protesta a las nuevas autoridades municipales y reconoció el proceso democrático de selección de representantes.

El munícipe afirmó que juntos, gobierno municipal, agentes y sub agentes trabajarán por San Andrés.

Comunicado de DCS | San Andrés Tuxtla, Ver.— “Tenemos mucho por hacer y estoy convencido que todos y cada uno de ustedes desde el lugar más lejano, hasta el más cercano, desde la comunidad más pequeña hasta la más grande, de esta cabecera municipal ,todos tienen el mismo compromiso y la misma responsabilidad de escuchar a su gente, a los suyos, y garantizar beneficios para sus comunidades”, dijo el alcalde Octavio Pérez Garay a los Agentes y Sub Agentes Municipales que rindieron protesta para el siguiente periodo de cuatro años.

Tavo Pérez los invitó a que trabajar en conjunto, resaltando que tal como ha conseguido hacer un gran equipo dentro de la administración municipal, “sin distingo de partido político, ni de ideología, ni de credo”, donde lo más importante siempre sea, anteponer el bienestar del pueblo de San Andrés Tuxtla, por encima de cualquier interés personal.

“La democracia es el respeto a la decisión que cada ciudadano decide tomar, y en la suma de esas voluntades, está el poder del pueblo, pero ese poder no se limita a la elección de un representante, sino a que ese representante siga las indicaciones, las ordenes y los mandatos del pueblo, por años los políticos perdieron de vista a quien mandaba y se creyeron los amos y señores de la voluntades de la gente, con orgullo les digo que eso aquí en San Andrés cambió, cambió desde el momento en que un candidato lo eligió la gente”, resaltó Tavo Pérez.

El alcalde sanandrescano destacó que la selección y renovación de agentes y subagentes municipales en San Andrés, se realizó en un marco de civilidad y respeto a la decisión popular sin prescindentes en la historia de esta ciudad, y que esto es un reflejo del sentir ciudadano.

“San Andrés cambió desde el momento en que la presidencia municipal la ganó la gente, para que gobernara la gente misma, y cambió desde el momento mismo en que asumí el cargo de alcalde, desde el primer minuto ha sido la gente, el pueblo los ciudadanos, los que han mandado, he tomado las decisiones consultando a la gente he actuado para atender las necesidades más sensibles de la gente y hemos puesto orden y ejemplo en la administración, para hacer conciencia que el poder, no lo tenemos los servidores públicos, sino que el poder lo tiene la gente a la que se le respeta se le atiende y se le sirve al mismo tiempo”, sentenció el munícipe.

Tavo Pérez se dijo respetuoso de las decisiones de quienes viven en las comunidades, ya que ellos son los que han elegido a todos y cada uno de los representantes populares.

“Estas han sido unas elecciones libres donde la administración municipal ha respetado las voluntades y las decisiones de cada comunidad por eso ustedes tienen un único compromiso y ese es con quien los eligió ustedes son la voz de todos y cada uno de ellos; ustedes y yo trabajaremos juntos y haremos lo mejor para cada uno de ellos, podemos coincidir o no en algunos temas, pero en lo que siempre nos pondremos de acuerdo, es en hacer lo que más le convenga a las mayorías en nuestro querido San Andrés”, comentó.

El alcalde dijo que está en toda la disposición de trabajar de la mano juntos y con todo lo que esté al alcance, dejando claro que lo para que exista una buena relación se requiere de la conciencia, la voluntad y el trabajo, para hacer lo que más le sirva a los ciudadanos.

Finalmente, Tavo Pérez invitó a los nuevos agentes y sub agentes municipales a rendir protesta y asumir la encomienda para la que fueron electos, felicitándolos por su logor y recordándoles que el compromiso con el pueblo es primero.