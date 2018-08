En foco de infección viven familias de la Colonia Mariano Aguirre Uscanga

Un registro de drenaje está derramando desecho contaminante proveniente de una empresa que se dedica a la elaboración de quesos

AL DÍA NOTICIAS | ISLA, VER.- Un grave problema de salud pública es lo que están viviendo, desde hace aproximadamente cuatro años, vecinos de la Colonia Mariano Aguirre Uscanga, debido a que en la calle Jaime Nunó esquina con la avenida Vicente Guerrero, se encuentra un registro de drenaje que está derramando desechos contaminantes proveniente de una empresa que se dedica a la elaboración de quesos.

El señor Jesús Román, habitante de este lugar, lamenta que hasta el momento ninguna autoridad demuestre voluntad e interés por ayudarlos a resolver esta problemática, pues expone: “solamente han venido a vernos, y nos prometen, y nos prometen, pero no hay solución, inclusive, tenemos un documento que yo tengo en mi poder, donde manifestamos al señor Presidente Municipal de este entonces, el licenciado José María, y lo mismo, vinieron a ver, y mire lo que está ocasionando”.

Este foco de infección, a decir del señor Obet Sánchez Reyes, les está provocando afectaciones severas en su salud, “hasta ahorita hay como seis personas o más, que desde hace veinte días para acá se han enfermado por esta causa y no se componen, de hecho, mis dos hijas también están enfermas y aquí están a la vista las recetas donde las he llevado al especialista, pero nada, siguen igual”.

Asimismo, argumentó que tanto sus hijas como las demás personas enfermas presentan vómito, calentura y diarrea, “tienen infección en el estómago y en la piel, les brotaron granos en el cuerpo, y aunque le echan la culpa a la comida, la realidad del problema es esto, porque los doctores dan tratamiento, algunos se componen, pero a los pocos días les regresa la enfermedad, ya que el apeste del suero que tira la quesería es insoportable”.

La señora Margarita, abuela de una pequeña de aproximadamente un año de edad, comenta que su nieta, desde hace más de ocho días, “ha tenido temperatura y mucha picazón en el cuerpo, le han brotado granos, y la verdad, no la hemos podido llevar al doctor porque no tenemos dinero, no tenemos trabajo”, apunta.

También, la señora Rosa Camino Gapi, desde hace dos meses, se encuentra enferma a causa de esta problemática, “apesta muy feo, yo he tenido mucha picazón en el cuerpo y me están saliendo unas bolitas de agua, he ido al doctor y me ha dicho que es infección lo que tengo, me han dado inyecciones, se me quita, pero a los dos o tres días de nuevo me vuelve”.

Los afectados, piden la ayuda del Presidente Municipal, Fernando Molina Landa, para resolver este grave problema, ya que la administración pasada solamente se dedicó a engañarlos, “que nos ayuden porque los niños se nos están enfermando mucho; nosotros como gente humilde tenemos el derecho a tener una vida de calidad, no estamos de revoltosos, estamos solicitando que se nos resuelva ésta problemática que está a la vista de todos”, afirmaron.