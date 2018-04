En la zona cañera del distrito electoral Federal XIX… En entusiasta campaña por Lerdo anduvieron Julen Rementería y Rafael Fararoni

Julen Rementería pidió el voto reflexionado para que no se vayan con el canto de las sirenas.

Fallo Fararoni también pidió el voto para Ricardo Anaya, Miguel Ángel Yunes Márquez, Julen Rementería, Lily Pérez de Pérez, Kristel Hernández y reconoció el buen trabajo que como alcalde de San Andrés Tuxtla viene realizando “Tavo Pérez”.

Dennis Villarruel Zamudio | Lerdo de Tejada, Ver.— Con el salón de Eventos especiales del Pingüino totalmente abarrotado por centenares de Panistas, Perredistas y militantes del Movimiento Ciudadano, así como también por líderes, actores políticos e intelectuales de gran peso político, social y económico de esta región obrera-industrial y cañera, se efectuó con sobrado entusiasmo entre jóvenes, mujeres y hombres el mitin de apoyo a la coalición “Por Veracruz al Frente” llevando como candidato de la primera formula al senado a Julen Rementeria y a Rafael Fararoni Mortera como su candidato a la diputación federal por este distrito XIX . En su intervención el candidato a la senaduría por Veracruz, Julen Rementeria hizo un llamado al electorado de Cabada, Saltabarranca y desde luego a los de Lerdo de Tejada, en el cual les pidió que en el instante de sufragar el próximo primero de Julio, lo hagan luego de haber reflexionado bien su voto, les dijo que no crean en los que dicen que van a cambiar todo lo que afecta a la sociedad, que no creer en el canto de las sirenas, en quienes les dicen que ellos si harán “los cambios” sin decir cómo lo harán, Julen Rementeria con índice de fuego señaló y fustigó reiteradamente a quienes en su loca ansiedad por adquirir el poder, ofertan todo lo que el pueblo les demanda, mintiéndoles a pesar de saber que no lo harán por su natural indolencia.

Por su parte el ingeniero Rafael Fararoni Mortera al hacer uso del micrófono, lo primero que exclamó con notorio ánimo y confianza “Me siento orgulloso de estar nuevamente con ustedes amigos de Lerdo de Tejada y también con quienes vienen de los municipios de Saltabarranca, Ángel R. Cabada y Tlacotalpan; que bueno es después de diez años volverlos a ver y a saludar, gracias también a los dirigentes municipales de este distrito XIX tanto del PRD, como a los del PAN y a los del Movimiento Ciudadano que nos acompañan en este grandioso y jubiloso evento. Hoy he regresado con total aplomo a solicitarles el voto para mis candidatos y compañeros de lucha “Por Veracruz al frente” para Miguel Ángel Yunes Márquez para que sea nuestro próximo gobernador de Veracruz y para Ricardo Anaya para que sea nuestro próximo presidente de la República, y también para que llevemos a la cámara alta, a la de senadores, a Julen Rementeria y a Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y al Congreso Local por el distrito local XXV a Lily Pérez de Pérez y por el XXIV a Kristel Hernández Topete, consciente de que ellas son mujeres de trabajo y de muy reconocidos buenos sentimientos que saben dar con benevolencia todo lo posible a quienes mas lo necesitan y en lo particular, también les pido el voto para mí, para un servidor con el supremo compromiso de seguir logrando no tan solo mas avance y progreso para San Andrés Tuxtla ya que al igual que en Lerdo, mi municipio que es cabecera distrital, también cuenta con un alcalde muy capaz y muy comprometido con el pueblo sanandrescano y está realizando en muy poco tiempo un gran importante catálogo de obras de infraestructura y de beneficio social que lo deja muy bien posicionado ante toda la sociedad Sanandrescana, me refiero a mi amigo, el alcalde “Tavo Pérez”. Ahora, a invitación de mi candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, en el sentido de servirle a todo Veracruz y a la nación, confiando también en el reflexionado voto de todos ustedes y que sé que contando con este voto, estarán simultáneamente votando también por los compañeros y compañeras que antes mencioné y por mí, les ofrezco en lo particular, legislar concienzudamente en defensa de sus mas legítimos intereses y proponer las iniciativas de leyes o reformar las necesarias para que todos estemos en mejores condiciones de enfrentar las adversidades que el actual sistema político mexicano nos ha impuesto.

Es bueno reconocer que este mitin político efectuado en ciudad Lerdo de Tejada fue majestuoso y enmarcado por la emoción, la algarabía, el bullanguero entusiasmo y por las múltiples porras y vitoreos que todo el auditorio coreaba en forma reiterada apoyando espontáneamente así a sus candidatos de “Por Veracruz al Frente” a Ricardo Anaya para la Presidencia de la República, a Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura de Veracruz, a Julen Rementeria y a Jazmín de los Ángeles Copete al senado de la República, a Rafael Fararoni Mortera a la diputación federal por el distrito XIX, así como también a Lily Pérez de Pérez, a Brianda Kristel Hernández y a Sergio Cadena Martínez para el Congreso del Estado. No cabe la menor duda de que este espontaneo, firme y decidido apoyo por parte del electorado de Lerdo de Tejada, significa el real reflejo de la extraordinaria obra política y social que en tan solo tres meses y medio ha venido realizando con mucha sensibilidad, tacto y compromiso con todo su pueblo, el primer panista de dicho municipio, el presidente municipal, Licenciado Hermas Cortés García que con una singular y esmerada atención brinda soluciones inmediatas a las diversas demandas populares que sus coterráneos le plantean. Lógicamente en este suceso no estuvo presente, porque en primer término está dedicado en cuerpo y alma a atender su apretada y extenuante agenda de trabajo municipal y de gestoría en los demás niveles de gobierno, y por ser minuciosamente respetuoso de las leyes electorales y por ende, por estar consciente de que como primera autoridad municipal debe estar al margen de todo proceso electoral y permitir así que sus conciudadanos voten a su libre albedrío. Cabe hacer mención de que este exitoso evento político tuvo como uno de sus principales coordinadores al popular e inquieto panista saltabarranquense Alejandro Cortazar Lira.

Julen Rementería y Rafael Fararoni, candidatos de “Por Veracruz al Frente” (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) al senado de la República y a la diputación federal por el distrito XIX, respectivamente, fueron entusiastamente bien recibidos y arropados por el electorado de Cd. Lerdo de Tejada y todos los municipios de esta región obrera-cañera.