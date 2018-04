En San Andrés Tuxtla… “Fiscales primero detienen y después investigan”

Señalan a fiscales del Distrito de San Andrés Tuxtla de orquestar las mismas viejas y agrias prácticas del sistema de justicia penal anterior.

Fiscal Quinto Ernesto Montes y Adriana Hernández Rubio, Fiscal de Distrito en la mira.

Ricardo Bravo Martínez | San Andrés Tuxtla Ver.— Señalan prepotencia e ineficacia por parte de fiscales en el Distrito de Los Tuxtlas a quienes les imputan practicas viejas y arcaicas que rememoran lo peor del antiguo sistema de justicia, aseguró en entrevista el reconocido abogado Flavio Vázquez Cobaxin de San Andrés Tuxtla, quien señaló diversas atrocidades.

“Existen quejas por parte de varios abogados, yo no sé por qué se quedan callados, siempre he dicho que yo no voy a dejarme, aunque después me pongan trabas tienen que atenderme como abogado y como ciudadano, justamente ahora tengo un problema con el fiscal quinto el Licenciado Ernesto Montes Hernández, ya que yo llevo el caso de una persona que estuvo detenida a quien le dictaron un auto de no solución a proceso, resulta que lo sacan a las tres de la mañana y en la tarde del mismo sábado el mismo Fiscal aplicó el hostigamiento, mandando la policía ministerial, a la policía estatal tomando fotos, estar rondando su casa, hostigamiento indebido, esa es una práctica que ya no debe darse sin embargo este fiscal lo hace”, aseguró el Abogado Litigante.

El quejoso Flavio Vázquez, señaló directamente al Fiscal Quinto de Distrito Ernesto Montes Hernández de hostigar a sus clientes en procesos ya resueltos, prácticas que dijo no van acordes al nuevo sistema de justicia penal, por lo que pidió al Gobernador del Estado intervenga ante esta situación ya que son muchos los abusos de índole similar por los que es señalado este servidor público.

“Yo le pido al señor Gobernador que le ponga más atención en cuanto a los fiscales de esta zona ya que estamos como en el sistema viejo, primero detienen y después investigan, yo creo que no es justo, el nuevo sistema de justicia no lo permite, entonces creemos que el Fiscal General del Estado Jorge Winkler no lo afecten estos malos elementos ya que sus prácticas son abuzo de autoridad”, agregó.

De la misma manera el abogado hizo un llamado al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que tome cartas en el asunto y ponga en su lugar a estos malos elementos que dijo empañan el buen nombre y trabajo que ha venido realizando hasta ahora.

“Que el Gobernador volteé para el Distrito de San Andrés porque hay gente que empaña su labor, también es el caso de la Licenciada Adriana Hernández Rubio, Fiscal de Distrito acá en San Andrés, para que ponga la situación en orden, no se trata nada más de detener por detener, fabricando detenciones, para eso primero se debe investigar bien y después ordenar la detención, lo que decía volvemos a lo mismo del sistema anterior, primero se actuaba y después se investigaba cuando se supone que ahora debería ser al revés y están haciendo lo mismo”, recalcó.

Finalmente el entrevistado criticó el estilo de vida que ostentan muchos fiscales del Distrito de Los Tuxtlas de quienes dijo “traen carro del año y el sueldo no da para eso”, presumiendo que reciben dadivas por favores, por lo que aseguró no se quedarán de brazos cruzados y luego de este incidente su cliente interpondrá formal denuncia ante las instancias correspondientes.