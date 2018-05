“Estoy preparada, seré tu voz en el congreso”: Lily Pérez

Legislar, gestionar y regresar a mi distrito, los tres compromisos de la candidata.

Comunicado de PRENSA | San Andrés Tuxtla, Ver.- “Como diputada local, tendré tres responsabilidades que te voy a cumplir, la primera será hacer leyes que realmente defiendan y cuiden de la ciudadanía, la segunda será gestionar apoyos y beneficios de todos los programas que son necesarios y ayudan; y la tercera y más importante de estas responsabilidades es mi compromiso de regresar cada semana a este distrito, aquí estaré para dar resultados y para escuchar sus necesidades, tienen mi apoyo”, comentó la candidata por la coalición PAN-PRD-MC, Lily Pérez durante su visita al municipio Hueyapan de Ocampo.

Lily resaltó la importancia de atender de manera frontal las solicitudes de la población, por ello es necesario escuchar y conocer el sentir ciudadano, y dijo que la política la conoce porque la ha vivido en familia, sintiendo de cerca la necesidad de la gente y se lo que significa apoyarlos.

“No voy a descansar en la lucha por llevar su voz ante el congreso, no soy improvisada, soy una mujer preparada, estudié una carrera profesional, trabajaba por las tardes-noches y hasta los fines de semana, y después me iba a la universidad a estudiar, se lo que es esforzarse por conseguir un objetivo, me gustan los retos y siempre he superado los que se me presentan”, apuntó Lily Pérez, quien visitó las comunidades de El Palmar, Ozulama, Cerro de Castro, y El Aguacate, entre otras, en el Municipio de Hueyapan, donde fue bien recibida.

La candidata de la coalición Por Veracruz al Frente, destacó que para la tarea que emprenderá como diputada, también se ha preparado.

“Estoy lista y preparada para ser Diputada, y no lo digo sólo por haber estudiado una carrera universitaria, pues la vida me ha preparado más; me han enseñado los golpeados y los olvidados de la sociedad, lo que a veces duele la vida y lo que tanto se necesita para vivirla dignamente, yo estoy lista para darles resultados, vamos a trabajar codo a codo con todos los alcaldes sin distinción, porque esto se trata del bien común”, afirmó Lily Pérez.