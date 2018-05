Extorsionadores lo dejan sin empleo

Alfredo Cordero de la Fuente, aclara que él fue una de las víctimas de los presuntos delincuentes.

AGENCIAS | COATZACOALCOS, VER.- Tenía meses sin encontrar trabajo. Cuando ya lo tenía seguro, unos extorsionadores llamaron al celular de Alfredo Cordero de la Fuente, usando tecnología de punta, ya habían sustraído el directorio de su memoria y comenzaron a amenazarlo para evitar dañar a sus padres.

“Tenía dos horas en mi nuevo empleo, en una farmacia, cuando me llaman, y me dicen que me tenía que ir a una casa, donde me la pasé encerrado con otras personas que estaban igual que yo, engañadas, en un intento de extorsión.

Los sujetos, cuenta en diario Liberal del Sur, lo sorprendieron y comenzaron a sacarle información tanto del directorio como a su persona.

Al mismo tiempo, los sujetos llamaron a sus padres. Les habían dicho que ya habían “levantado” Alfredo Cordero cerca de su trabajo nuevo, en una farmacia.

Cuando los padres escucharon los detalles, no dudaron en la veracidad de quien llamaba, supuestos miembros de la delincuencia organizada, que tenían a su hijo, y que pedían “ir preparando 300 mil pesos porque se viene un asunto grueso con tu hijo, que vende droga”.

El joven Alfredo Cordero llegó al punto donde tenía que estar encerrado, supuestamente esperando a una licenciada de la PGR, pues quienes le llamaron a él, se hacían pasar por federales, y le daban información valiosa para que a su familia no la lastimaran, pues los delincuentes, los tenían en la mira, ya que sabían que vendía drogas, supuestamente.

En el sitio donde lo confinaron había dos personas más, un adulto y su hija, muertos de miedo, también amenazados.

“Cuando intentaba llamar a mis padres, para saber que pasaba, me cortaban la llamada. No sé como le hacían, pero me la cortaban. Nunca me pude comunicar con ellos”, relata.

Al poco rato, que se dieron cuenta que era un engaño, Alfredo Cordero y el adulto y su hija, salieron a la vía pública, y se marcharon.

Pero el agravio a Alfredo Cordero y a su familia no quedó ahí, pues aparecieron en internet y los diarios algunas notas en donde se le mencionaba, al igual que a la otra chica, como presuntos integrantes de una banda de extorsionadores que habían sido detenidos por el Ejército, lo cual era completamente falso.

Ahora el joven Alfredo Cordero se quedó sin empleo, “de la pena, de haber salido en los diarios, ya no me presenté ni me llamaron. El joven solicita que se aclare que la víctima fue él, y las otras personas, a quienes también se difamó.