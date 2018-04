La dirección de Ecología y Medio Ambiente a cargo del biólogo Obed Palagot Echavarría realizó por la mañana una presentación del Proyecto de Rehabilitación del Río Tecolapan a la orilla del río

Comunicado de DCS | Ángel R. Cabada, Ver.— En el marco del Día Internacional de la Tierra se llevó a cabo el Festival de Nuestra Madre Tierra en Ángel R. Cabada, Municipio preocupado por la conservación ambiental y el cambio climático que se encuentra afectando constantemente nuestro entorno.

La dirección de Ecología y Medio Ambiente a cargo del biólogo Obed Palagot Echavarría realizó por la mañana de este domingo una presentación del Proyecto de Rehabilitación del Río Tecolapan a la orilla del río en el paso de graveros, en donde asistió el Presidente Municipal Constitucional Arturo Herviz Reyes, que señaló:

“Nunca se habían dado estos cambios, nunca se habían dado estas lluvias atípicas, esta inundación que se dio hace unos días nos está alertando, nos está diciendo cuidado, por lo que hemos hecho en nuestro planeta, de lo que hemos hecho a nuestra madre tierra.

Vivimos en un paraíso, tenemos de todo, pero lo hemos ido destruyendo y no tenemos un hasta aquí, este evento es precisamente para hacer conciencia que tenemos que cambiar nuestra conducta, que tenemos que pensar en el ambiente, en la tierra, en la naturaleza, en necesario que participemos todos, me queda muy claro que las revoluciones no las hacen todos, siempre las hacemos los tenemos conciencia, hablo de revolución con un cambio, transformaciones”, afirmó.

Al abordar el tema del proyecto de rehabilitación, el biólogo Obed Palagot Echavarría señaló que el río Tecolapan es restable, que no está en extremo contaminado como en otras regiones del mundo, hay problemas que tienen solución.

Señaló que el proyecto está siendo trabajado desde mediados del año pasado, con diferentes encuestas en la gente con la opinión pública, en escuelas y también con el foro de consulta ciudadana realizado en diciembre.

“Esta grafica muestra el foro de Consulta Ciudadana, es importante que la sociedad supiera pero también escuchar a las personas, saber si para las personas era importante el rescate del río, lo hicimos con foros de consulta y con niños en la escuela Mariano Matamoros.

En el foro de diciembre participaron 330 personas y las tres principales respuestas que nos dieron fueron la primera rescatar o proteger la fauna silvestre, la conservación forestal, la tercera visualiza a los cuerpos de agua como un problema”, resaltó.

En este evento asistió la directora del Medio Ambiente de Lerdo de Tejada, Carmen Hernández Pérez; el director de Protección Civil de Cabada, ingeniero Gilberto Vergara; el director de Parques y Jardines, Ángel Díaz; el director del DIF Municipal, Laurencio Hervis, Maestros, alumnos y padres de familia de la Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata y vecinos interesados.

Por la tarde en el parque 18 de junio se realizaron talleres dirigidos a todo público con la participación de diferentes escuelas; la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Num. 147 presentó un taller de Germinados.

La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV) juego de memorama para que conozcan la flora y fauna de Cabada.

El Colectivo de Jóvenes de Cabada con un Taller de dibujo y pintura

Escuela Primaria Carlos A. Carrillo taller de Artesanías de Cestería.

La Telesecundaria Emiliano Zapata realizó talleres de reciclados para aprender a hacer Porta Papel Higiénico, Floreros, portalápices, joyeros y manualidades con botellas de plástico.