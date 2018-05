Gira Juez orden de aprehensión contra Karime Macías

Detectó investigación de FGE probable daño patrimonial al DIF por un monto superior a 112 millones de pesos durante su administración

Solicitará instalación de Alerta Migratoria y Ficha Roja a PGR

FGE | BOCA DEL RÍO.- El Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer en conferencia de prensa que el órgano autónomo a su cargo detectó mediante una investigación, un probable daño patrimonial al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz, por un monto superior a los 112 millones de pesos, bajo la administración de Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte.

Winckler Ortiz afirmó que “se ha logrado determinar que recursos de esa institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra venta con seis empresas inexistentes, conocidas como empresas fachada o empresas fantasma, para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrónicos, paquetes escolares y otros, sin que exista evidencia de que hayan sido entregados a la población vulnerable que debió atender esta dependencia”.

El Fiscal General precisó que esta cantidad no es el total del daño causado, el cual será determinado en su totalidad en la etapa procesal correspondiente, toda vez que continúan su curso las investigaciones que efectúa la FGE sobre contratos y recursos públicos ejercidos por el DIF en la pasada administración gubernamental, las cuales se integran en diversas Carpetas de Investigación acumuladas.

En consecuencia, el pasado día 25 del mes en curso, un Juez de Control del fuero común giró la correspondiente orden de aprehensión en contra de quien presumiblemente ordenó los actos ilícitos que redundaron en el daño patrimonial, al considerar la existencia de elementos suficientes que presumen estas conductas.

“Se ha librado orden de aprehensión en contra de Karime Macías Tubilla y/o Karime Macías de Duarte como probable responsable de hechos que la Ley sanciona como delito, mismo que generó un daño patrimonial al DIF estatal”.

Detalló que en las próximas horas la FGE solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja para efectos de búsqueda, localización y detención en el extranjero, toda vez que se tiene conocimiento de que Macías Tubilla abandonó el país desde hace algunos meses.

El Fiscal General del Estado enfatizó que se llevarán a cabo todos los actos jurídicos necesarios para ejecutar la referida orden de captura, obtener la reparación del daño a los veracruzanos y recuperar el dinero público desviado y realizó un exhorto al Gobernador del estado y a cualquier otro servidor público o particular, para que, en caso de contar con datos, noticias o evidencias para el esclarecimiento de este o cualquier otro hecho, o datos que permitan la detención de la persona, los entregue a la FGE, a fin de que se integren a la solicitud que se presentará ante la PGR.

El Fiscal General calificó como un hecho sin precedente el combate frontal contra la corrupción que realiza la actual Fiscalía General del Estado, que ha llevado a un ex Gobernador y ex secretarios de despacho a enfrentar procesos penales “en el combate a la corrupción, la Fiscalía ha logrado obtener y ejecutar órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos de los más altos niveles, que incluyen al Ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra vinculado a proceso por diversos delitos del fuero común y del fuero federal, con lo que se comprueba que en Veracruz se cumple y se aplica la Ley”