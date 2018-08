Informa Arturo Herviz las obras que se realizan en la colonia López Portillo

Informó sobre la reconstrucción del Puente Colgante el cual no se consideró en el FONDEN

Comunicado de DCS | Ángel R. Cabada, Ver.— La tarde del miércoles 8 de agosto de 2018 el presidente municipal, Lic. Arturo Herviz Reyes sostuvo una reunión con los vecinos de la colonia José López Portillo para dar a conocer las obras que se están realizando en su zona.

La colonia José López Portillo es una de las más viejas que tiene el municipio en la cabecera municipal, está siendo beneficiada en el primer año de administración al momento con 5 obras que son: Drenaje, Agua Potable y pavimentación de la calle Reforma, construcción del domo de la escuela primaria Carlos A. Carrillo, ampliación del centro de salud y desazolve del canal.

El presidente municipal detalló que para que las obras sigan avanzando y se puedan tener más en un futuro cercano es importante que la gente participe con el gobierno municipal en diferentes temas para que juntos se puedan concretar las acciones de mejoras en la sociedad; comentó en el caso del desazolve del canal que se estuvo convocando a labores de faena a todos los que habitan la colonia López Portillo para que de esta forma en época de lluvias el canal no se desborde y cause las inundaciones que se presentan cada año, sin embargo, la respuesta fue poca, por ello exhortó a los ciudadanos a unirse y responder a los llamados del gobierno.

El munícipe también habló sobre una obra que está pendiente y ha sido muy solicitada por la ciudadanía, se trata de la construcción del puente colgante, que fue destruido con las pasadas lluvias del mes de octubre del 2017.

“Hay una obra muy sentida en Cabada que es la construcción del Puente Colgante, se cometió un error, Cabada se declaró zona de desastre y no se metió allí el Puente Colgante al FONDEN, nosotros estábamos creídos que estaba metido en el FONDEN, pero hasta hace poco que anduvimos movidos en eso y ya vimos en la declaratoria que no aparece el puente, lo dejaron fuera”, señaló.

Detalló que la pasada administración no reportó el puente al Fonden, esta administración que encabeza no lo incluyó en el plan de obras del 2018, sin embargo, se están realizando esfuerzos de ahorros para poder iniciarlo este año, aunque probablemente no quedará en el 2018, será en el 2019 cuando quede concluido.

“Ahora tenemos que recursos propios de alguna otra partida que tengamos pero no son suficientes, pero haremos un puente que tenga un carril para peatones y un carril para bicicletas, para que no anden atropellando las bicicletas a las señoras, lo vamos a anunciar, pero les adelanto, lo vamos a iniciar (…) ese puente se tiene que empezar desde las bases, se tiene que construir todo de nuevo, las bases ya no sirven, vamos a aprovechar para arreglar las entradas, vamos a poner unos módulos para que la gente que tenga iniciativa y quiera ir a aprender alguna artesanía en la casa de cultura con una módica renta puedan venderlas”, recalcó el Lic. Arturo Herviz Reyes, presidente municipal de Ángel R. Cabada.