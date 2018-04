Iniciativas que impulsen los sectores agrícola, ganadero y pesquero

 Recorre Rafael Fararoni comunidades de la cuenca del Papaloapan

 En las peticiones ciudadanas se basarán mis iniciativas: RFM

Comunicado de PRENSA | Acula, Ver.- Continuando con su recorrido por el distrito XIX , Rafael Fararoni Mortera candidato por la diputación federal de la coalición “Por Veracruz al Frente” que encabezan el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática; este fin de semana visitó el municipio de Acula donde sostuvo una reunión con la militancia.

Recibido por la ex candidata a la presidencia de Acula Navis Cruz Guzmán Muñoz, el representante legal de MC Benjamín Fonseca, por el Presidente Municipal del PRD de ese municipio Fredy Fernández Barrientos, la Presidenta del PAN Teódula Rosas Camacho, el líder de los taxistas de Acula Guillermo Palacios Delgado, el ex Presidente de Acula Héctor García Delgado, el líder de Pescadores de Acula Ponciano Hernández Pérez y el líder de acción juvenil Isaid Alfonsín Yépez; Rafael Fararoni dio a conocer sus propuestas legislativas, escuchando también las demandas de los ciudadanos, pues las propuestas de campaña se enriquecen con la aportación y participación de todos, y esas opiniones serán las que rijan las iniciativas que buscan alcanzar el desarrollo de las familias del distrito XIX.

“Juntos logramos el desarrollo para las familias de este zona, sé que hay muchas necesidades y ustedes las sufren a diario, pero daremos prioridad a esas necesidades colectivas que en su momento serán cubiertas para beneficios de todas las familias de Acula, conozco la problemática de esta zona, sé de la falta de apoyos para el campo, ganadería y pesca, pero no vengo aquí a decirles lo que ustedes ya conocen, no, yo vengo aquí a decirles que seré la voz de ustedes en el congreso, que exigiré apoyos para el campo, para el desarrollo social, para cada uno de ustedes que a diario salen a buscar el pan de cada día, ese es mi compromiso, ser el mejor legislador que haya tenido el distrito XIX”, aseveró el candidato Rafael Fararoni.

Durante su encuentro con la militancia escuchó las opiniones de los ahí presentes, además de las manifestaciones de apoyo y compromiso para hacer labor de convencimiento con otras personas, para que este 1º de julio obtengan el triunfo.