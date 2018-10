“Jóvenes tienen derecho a tener un buen futuro y vida digna”: Lily Pérez

DIF, Jurisdicción sanitaria, IMSS e Issste “Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolecentes”, conmemorado originalmente cada 26 de septiembre.

Comunicado de DCS | San Andrés Tuxtla, Ver.— Con el propósito de reducir los índices de embarazos no deseados, el DIF Municipal de San Andrés Tuxtla, que preside Lily Pérez de Pérez en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 10(JSX), el IMSS e Issste, conmemoraron esta mañana, el “Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolecentes”, recordado originalmente cada 26 de septiembre.

Durante su intervención en el evento realizado en la escuela secundaria y bachilleres “Isaac Ochoterena”, de esta ciudad, la Presidenta del DIF, Lily Pérez exhortó a los adolescentes a vivir con plenitud cada etapa de su vida, a enfocarse en sus estudios y en el futuro durante la etapa adulta poder tomar sus decisiones de manera responsable.

“Prevenir es no lamentar en un futuro, vivan la etapa que les toca vivir, no hay prisa de vivir algo que no les corresponde, considero que todos tienen derecho de seguirse preparando y ya en algún futuro de adultos, pensar en embarazos planificado, este tipo de eventos de salud se hacen con la intención de disminuir los índices de embarazos no deseados, porque todos tienen derecho a tener un buen futuro y a tener una vida digna, y para eso se tienen que prepararse”, dijo Lily Pérez.

Por su parte la representante del jefe de la Jurisdicción Sanitaria, la Doctora María de Lourdes Morales, comentó que se está trabajando arduamente con instituciones educativas de esta ciudad, pues San Andrés es uno de los municipios con mayor índice de embarazos no deseados a nivel nacional, y es necesario seguir brindando información para tratar de reducir los casos de embarazos.

“San Andrés Tuxtla es un foco rojo, porque es uno de los municipios con más índices de embarazos en el país, por eso es necesario que todos ustedes que tienen un proyecto de vida se informen, ya que al embarazarse impide llevarlo a cabo sus panes de vida, también pone en riesgo la vida de la madre y del producto, todos y cada uno de ustedes tienen una vida por delante para disfrutar de su juventud, y realmente proponerse a cumplir sus planes”, dijo a todos los alumnos de la escuela “Isaac Ochoterena”, de esta ciudad.

En tanto el director de la institución, Jesús González Valerio invitó a todos los estudiantes a visitar cada uno de los módulos de salud instalados en el plantel, para que personal de la Jurisdicción Sanitaria, IMSS e Issste, les brindara la información necesaria y hagan conciencia para evitar embarazos no deseados.

A dicho evento también estuvieron presentes: el regidor de educación y cultura, Efraín Chagala Chontal, la regidora segunda, María Inés Zarza Carrizosa, la encargada del departamento de medicina preventiva en el Issste, la enfermera Marlene Córdoba Briseño, la jefa de enfermeras en el IMSS, Mireya Cobix y la encargada del programa de salud sexual y reproductiva de adolescentes, Mónica Vergara.