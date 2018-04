Las acciones vejatorias de Trump contra migrantes agreden nuestra soberanía y patriotismo: “Fallo Lira”

En su declaración al presidente Peña Nieto le hace falta ser más enérgico y firme.

Dennis Villarruel Zamudio | Lerdo de Tejada, Ver. “Aplaudo hasta cierto punto la reciente declaración que con respecto a la vejatorias acciones que actualmente el presidente norteamericano Donald Trump viene realizando en contra de nuestra soberanía y conciudadanos migrantes y de los demás de los países del sur de américa, hiciera públicamente nuestro Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, sin embargo, como ciudadano mexicano a mucha honra, no me satisface del todo en mi patriotismo y dignidad, creo sinceramente que nuestro titular de Poder Ejecutivo Federal debe asumir una postura más enérgica, más firme, más severa en su decir y en su quehacer en defensa legitima de nuestra heroica y gloriosa soberanía y en hacer valer ante cualquier energúmeno gobernante del mundo nuestra excelsa dignidad”. Enfáticamente declaró lo anterior ante quien esto escribe, Rafael Lira Sánchez, candidato a diputado federal suplente por este distrito XIX abanderado por el Partido Verde Ecologista de México durante su recorrido proselitista por este municipio, en compañía de Manuel Rosendo Pelayo, candidato propietario de dicha formula política. En este mismo sentido “Fallo Lira” como también es afectuosa y popularmente conocido agregó “Donald Trump ¿qué sabe de sobrevivir en la pobreza, de padecer múltiples necesidades básicas, de no contar con el dinero necesario para curarse de cualquier enfermedad cuando no se tiene seguridad social, de no tener dinero, aunque sea para medio comer con la familia, que podrá saber de los hombres y mujeres que trabajan en el campo, que sabe el de sembrar, cultivar y cosechar al campo. Es más, no sabe cómo evoluciona biológicamente la fruta que más le gusta comer y saborear?” Y parafraseando a Benito Juárez expreso convincente “Entre las naciones como entre los individuos, el respecto al derecho ajeno es la Paz”.

En otro orden de ideas, y concerniente a las propuestas que oferta al electorado del distrito XIX, Lira Sánchez con respecto al campo mexicano y en especial al que en esta zona esta dedicado a la producción de caña de azúcar, dijo “como ex dirigente de productores cañeros de esta zona, sé que ya no es conveniente seguir cultivando la caña de azúcar como hasta la fecha se está haciendo, estoy totalmente convencido de que urge la tecnificación del campo en todas sus variedades, ya que la actual forma de trabajarlo resulta totalmente obsoleto, por ende, ineficaz. Es por eso que de llegar nuestra formula política al Congreso de la Unión, Manuel Rosendo Pelayo y un servidor propondremos la revisión de las actuales leyes que rigen a nuestro sector primario y pugnaremos por reformar las necesarias acondicionándolas a las necesidades que en estos tiempos de crisis económica y social imperan en el agro, incluso, legislaremos por la creación e integración de nuevas leyes que estén acordes a la dinámica que la época contemporánea demanda en beneficio de todos los campesinos de México”. Finalmente, “Fallo Lira” añadió que en el tema de ecología buscan abatir el desempleo con industrias sin chimeneas y fomentar real y eficazmente el turismo de nuestra región que es muy vasto y rico por sus bellezas naturales. En materia de empleo y de seguridad publica en el caso de ser elegidos (Manuel Rosendo y él) dijo que “vamos a comenzar con los niños, con los jóvenes y no en que no cuenten los adultos, pero en esta importante misión de crear mas fuentes de empleo y abatir la inseguridad publica debemos concientizar a los niños y a los jóvenes e inculcar en ellos como tierra fértil que sus mentes que están abiertas y orientadas a desarrolla una nueva y positiva cultura social que nos reubique y enmarque en una convivencia en donde la sociedad vuelva a creer en la certidumbre que debe darse en todos los aspectos sociales, el vivir respetándonos mutuamente, trabajando y produciendo en armonía, con el único afán y animo de volver a pertenecer a una sociedad mas justa y progresista. Los niños y los jóvenes si son realmente el esperanzador futuro de México y no solo de México, sino que también de todo el mundo, es por eso que insisto y sostengo que tanto a la infancia, como a la juventud debemos saber educarlas bien, sembrar correctamente en sus mentes una adecuada educación que nos brinde gracias a una mejor instrucción, una mejor nación”. “Fallo Lira” en clara alusión a la inseguridad pública que existe añadió que considera que para contraatacar este flagelo que tanto daño está causando a toda la sociedad, reiteró “es necesario brindar una mejor educación a los niños y jóvenes, una minuciosa concientización que les siembre en sus fecundas mentes la orientación hacia el desarrollo de una nueva y positiva cultura de armoniosa y respetuosa convivencia social que otorgue total certidumbre a toda nuestra sociedad en todos los aspectos sociales, culturales y económicos, para ser más productivos dentro del marco de convivencia y respeto mutuo”. Concluyó.