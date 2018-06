“Las necesidades de la gente, no sólo me conmueven, me mueven a actuar, como ya lo he hecho”: Lily Pérez

“Como madre se lo que significa tener un hijo”, afirmó la candidata.

Comunicado de PRENSA | San Andrés Tuxtla, Ver.- “Nadie me ha contado de las necesidades de la gente, las he vivido en las lágrimas de los familiares de enfermos, que piden ayuda para una medicina o una operación; en las caras de tristeza de los abuelitos olvidados, en los rostros de desesperación de los jóvenes por una oportunidad, en la angustia de los hombres por llevar el alimento a su casa y en el grito reprimido de las mujeres que luchan con fuerza, por sacar adelante a su familia; eso no solo me conmueve, a mí me mueve a actuar como lo hice en el DIF de San Andrés y como lo haré siendo diputada, tienen mi Apoyo”, `detalló la candidata a la diputación por la coalición PAN-PRD-MC, Lily Pérez.

Por la mañana Lily Pérez atendió la invitación de dos radiodifusoras locales para hablar sobre su propuesta y reiteró que se encuentra lista para servir a su distrito y representarlo ante el congreso, al tiempo que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en cada comunidad, colonia y cabecera municipal que ha visitado.

“No soy una improvisada, cuento con preparación, soy una persona de trabajo y compromiso y eso la gente lo sabe, lo nota y lo aprecia, por eso agradezco la confianza de las familias sanandrescanas, catemaqueñas y hueyapenses, que me han ratificado su respaldo y quiero que sepan que voy a cumplirles”, expresó.

Al concluir las respectivas entrevistas, Lily continuó recorriendo los municipios de San Andrés Tuxtla, Catemaco y Hueyapan, donde recogió las inquietudes de los ciudadanos que ya se decidieron por la única opción que garantiza que el cambio se consolide, de la mano de Lily Pérez.