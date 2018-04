Legislar para servir al pueblo: RFM

Buscar alternativas para mejorar el desarrollo de la zona cañera

Impulsar la creación de fuentes de empleo con apoyo de la iniciativa privada

Comunicado de PRENSA | Lerdo de Tejada, Ver.- Firme en su compromiso con el pueblo, este miércoles en el salón Gardel Rafael Fararoni Mortera candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente” que conforman PAN- PRD- MC, acompañó al candidato por la Senaduría Julen Rementería del Puerto, saludando de mano en mano a los simpatizantes que se dieron cita para escuchar de viva voz las propuestas que llevaran a Veracruz y la región de Los Tuxtlas rumbo al desarrollo.

Con el grito a una voz de “Veracruz manos a la obra” las mujeres y hombres de Saltabarranca, Ángel R. Cabada, Tlacotalpan y Lerdo de Tejada recibieron a los candidatos que representan para ellos la mejor opción.

Ahí el candidato por la diputación federal XIX con cabecera en San Andrés Tuxtla, Rafael Fararoni, refrendó su compromiso con las bases de estos municipios que forman parte del distrito de 10 que quiere lograr, legislando en la cámara nacional.

“Para lograr el triunfo necesitamos la unidad, necesitamos trabajar en equipo, desde la legislatura vamos a poder hacer mucho más, podremos transformar Veracruz junto con Julen Rementería, pero eso lo podremos hacer únicamente con el apoyo de todos ustedes, sin su apoyo no podremos hacer nada, juntos llevaremos al triunfo a nuestro candidato a la presidencia de la república Ricardo Anaya, buscaremos las vías para lograr el desarrollo de esta zona y la región, para atraer fuentes de empleo a través de la iniciativa privada, juntos lograremos seguir con el cambio”, expresó ante la multitud el candidato.

Asimismo enfatizó que en política se requieren más hombres y mujeres buenos que se comprometan con el pueblo, que se comprometan a servir y no servirse, y aseguró Rafael Fararoni es uno de ellos.

Por su parte el candidato por la senaduría Julen Rementería del Puerto expresó que es el momento de transformar Veracruz, y los ciudadanos tienen en sus manos esa posibilidad, de transformar no sólo el estado sino el país.

“Logremos entender que el futuro de México cambiará, y ese poder lo tienen ustedes cuando estén frente a las urnas y decidan por quien votar, y sean ustedes quienes logren el cambio que Veracruz requiere, el cambio ya empezó y necesitamos que el cambio siga en cada colonia, en cada municipio de este estado; en solo 16 meses logramos hacer al rededor de 266 obras, nosotros no venimos con ocurrencias, venimos a trabajar con bases, porque sabemos como hacerlo, la diferencia ya se nota y el cambio tiene que seguir”.

Por último Julen Rementería se comprometió públicamente en ser un gestor, el mejor que haya tenido Veracruz en materia de obra pública, porque afirmó, sabe cómo hacerlo y logrará en los próximos seis años, sacar a Veracruz del atraso en infraestructura carretera.

En el evento estuvieron presentes la Secretaria del PAN en Lerdo de Tejada, Margarita Gutiérrez Casarín, Hipólito Mendiola Presidente del comité del PAN en Tlacotalpan y Alejandro Cortazar Lira ex candidato de la coalición del municipio de Saltabarranca.