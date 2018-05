“No renunciaré a Morena, ni financio campañas políticas”: regidora sexta

Christian Antemate Toto San Andrés Tuxtla Ver.— Con respecto a una publicación de un medio de comunicación, en la cual se dio a conocer que la regidora sexta del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Edith Olín Arano renunciaría al partido MORENA, para posteriormente adherirse a la coalición “Por México al Frente”, conformada por los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; la regidora haciendo uso del derecho de réplica dio su posicionamiento con respecto a la publicación.

Asimismo en la publicación se decía que la regidora mostraba inconformidad por el supuesto descuento del 50% del salario que percibe como funcionaria pública de este municipio de San Andrés Tuxtla, el cual sería utilizado para la campaña de la candidata por el mismo partido, Morena, Lic. Paola Tenorio Adame.

En una breve plática con la regidora, y al ser cuestionada sobre el tema, la licenciada Edith Olín Arano expresó: “De ninguna manera existe tal renuncia al partido de “Morena”, agradezco, no sólo el grupo político que creyó en mí, sino que también a todos los votantes que sufragaron sus votos en la pasada contienda electoral a favor de nuestro movimiento”. “Como dice Andrés Manuel López Obrador y como se establece en los principios del partido “JAMÁS TRAICIONARÍA AL PUEBLO”.

Sobre la supuesta inconformidad del sueldo que se le resta la regidora aclaró. “Con respecto al 50% del salario que NO SE ME DESCUENTA, yo en lo particular estuve de acuerdo, cuando me registré como candidata a Regidora, en DONAR este porcentaje para la creación de universidades “Morena” en la zona sur del estado de Veracruz”.

“Nunca me dolería desprenderme de un dinero que será invertido en la educación universitaria de jóvenes veracruzanos, porque fui estudiante y sé de las necesidades que pasamos a veces para cubrir algunos gastos.

“Además, en el plan de desarrollo del partido es una meta que el 100% de estudiantes no sean rechazados de las distintas universidades. Es una forma de contribuir al desarrollo educativo de nuestro Estado y País.

“De ninguna manera ese porcentaje DONADO a la educación se ha utilizado, ni se utilizará para financiar ninguna campaña, por lo cual niego categóricamente que así sea”.