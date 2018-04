No solo en tiempos electorales… Piden mujeres tuxtlecas a candidatos políticos ser escuchadas

Requieren que los próximos senadores fortalezcan el trabajo del sector femenino para que sea reconocido.

Luis Manuel Toto Pólito | San Andrés Tuxtla, Ver.- Piden mujeres tuxtlecas que los candidatos a senadores escuchen y generen una agenda en favor de este sector que es usado sólo en tiempos electorales y olvidado cuando los políticos llegan al poder, comentó la profesora Arcelia Arce Arenas, ex titular del instituto municipal de las mujeres en San Andrés Tuxtla.

“Pediría que todas las necesidades que la ciudadanía solicite sean escuchadas, porque me he llevado decepciones con políticos que han ofrecido apoyos y cuando llegan al cargo no las cumplen, entonces pido que apoyen con lo que ofrecen porque la gente vota creyendo que sus peticiones se cumplirán”, explicó le entrevistada.

Insistió que las próximas y próximos senadores deberán fortalecer el trabajo del sector femenino para que sea reconocido, ya que aún falta para que ellas ocupen cargos de relevancia en el ámbito político, e impulsen además de sororidad, beneficio colectivo.

“Las mujeres son las que viven la peor parte de lo que se vive en el hogar, porque algunos hombres no cumplen con solventar los gastos en el hogar, sin embargo las mujeres son quienes viven la peor parte, ya que a pesar de eso soluciona los problemas económicos del hogar”, puntualizó Arce Arenas.