Por división de empresa… Siguen manifestaciones de sindicalistas de Telmex

Emplazan a huelga en junio, pospusieron medida el 25 de abril.

Luis Manuel Toto Pólito | San Andrés Tuxtla, Ver.— Este primero de mayo sindicalistas de Teléfonos de México (Telmex) de esta ciudad mostraron una vez más pancartas contra la separación de la empresa, medida emprendida por la federación, y que prevé afecte directamente a 35 mil trabajadores activos y otros 20 mil jubilados en el país.

Los trabajadores de la compañía de comunicaciones han emplazado a una nueva huelga para el 13 de junio, después que se pospuso la programada para el 25 de abril de este año, esto en contramedida porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) resolvió que la empresa debe llevar a cabo una separación funcional donde se divida en dos, una dedicada a ofrecer servicios a usuarios finales y otra que dé servicios mayoristas.

Lázaro Cosme Cobaxin, Secretario General de la Sección 66 en San Andrés Tuxtla señaló que el proceso de separación sigue su camino y continúan en la espera de que el presidente de la República cumpla su palabra de que este proceso no afectará a los trabajadores.

En San Andrés Tuxtla son alrededor de 80 trabajadores, y el líder sindical señaló que la mitad podría estar en riesgo de perder sus empleos con esta medida ya que estarían trabajando bajo otro contrato que hasta el momento desconocen su contenido gracias a la creación de una empresa alterna a Telmex.

“Tenemos una de idea de que el personal de Telmex no migre a la nueva empresa porque quieren crear la otra empresa como un requisito y no quieren subsidiarla, lo que haría que esta nueva empresa desapareciera lo más pronto, y no queremos que se arriesgue ese personal y se mantenga con nosotros”.

Esta reforma en telecomunicaciones prevé se creen nuevas empresas de otro tipo, en el caso de Telmex, que personal pase a ser de planta externa es decir al exterior, pero sin subsidios o inyección de recursos, lo cual provocaría su desaparición y por consiguiente afectaría a los trabajadores, igualmente, un grupo de jubilados estarían trasladándose a esta otra empresa lo que les afectaría.

Lázaro Cosme Cobaxin apuntó que el emplazamiento a huelga para el 13 de junio concuerda con la búsqueda de dialogo y acercamiento con los candidatos presidenciables, y saber la forma en que pueden ayudarles.