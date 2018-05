Por la diputación local del Distrito XXIV… Inicia Campaña Gerónimo Chacha candidato del PANAL

Recorrió las principales calles de los Barrios El Marqués y la Sexta Manzana, pero su principal propósito fue saludar y visitar el Mercado “Morelos”, lugar donde se forjó como persona de bien y trabajadora, manifestó el candidato.

Francisco Javier Malaga Baxin | Santiago Tuxtla, Ver.— Como lo hicieron los demás candidatos a la diputación local del Distrito XXIV, la mañana de este 29 de Mayo de presente año, el profesor Gerónimo Chacha Errasquin, candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL) inició campaña en la calle Aquiles Serdán del Barrio El Marqués, acompañado de familiares, amigos, amigas y vecinos, con quienes caminó las principales calles hasta llegar al mercado municipal “Morelos”.

“En este inicio de campaña he caminado casa por casa en las diversas calles de los Barrios El Marqués y la Sexta Manzana, ya que mis padres Gerónimo Chacha Victorio y Teresa Errasquin Chiguil, comerciantes del mercado municipal “Morelos” me inculcaron a hablarle a la gente de frente y mirándolos a los ojos, yo no les regalaré despensas y mucho menos les prometeré cosas que no pueda cumplir, es por ello que le hablo claro, un diputado gestiona recursos y propone leyes, y de llegar a ganar mis gestiones se verán inmediatamente reflejadas para el bien de la ciudadanía de mi distrito” expresó Gerónimo Chacha

Cabe señalar que su principal propósito del candidato del PANAL en este día de campaña fue visitar el mercado Morelos de su ciudad natal Santiago Tuxtla, ya que dentro de este central de abasto “Gero” Chacha como lo conocen sus amigos y locatarios se crio literalmente, debido a que sus padres son comerciantes en este mercado, y le enseñaron a trabajar para ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, manifestó el candidato a la diputación local del Distrito XXIV.

Para finalizar Gerónimo Chacha agregó que durante aproximadamente 15 años se ha desempeñado como profesor en el Seminario “San José” de la Escuela Morelos.