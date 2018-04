Rafael Fararoni recorre Tlacotalpan

Fortalecimiento de seguridad pública municipal desde la federación



Comunicado de PRENSA | Tlacotalpan, Ver.— Este lunes el candidato a la Diputación Federal, de la coalición “Por México al Frente”, Rafael Fararoni Mortera, recorrió el municipio de Tlacotalpan visitando casa por casa a los ciudadanos, y entregando personalmente a cada uno de ellos, parte de sus propuestas legislativas.

Entre su propuestas, la seguridad pública es una de las más prioritarias, pues emana de las demandas de la población, Rafael Fararoni se manifestó a favor de apoyar el fortalecimiento de los cuerpos de policías municipal para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Para lograrlo, destacó, de ser favorecido con el voto de los ciudadanos este 1º de julio, tendrá especial atención en el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia.

“Buscaremos aterrizar los recursos que aporten al desarrollo, profesionalización y certificación policial, a la implementación y mejoramiento de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. Esto sin duda se verá traducido en beneficio para los ciudadanos. Sé de sobra que este es un tema muy delicado para todos, y no se erradicará de la noche a la mañana, no vengo a prometer lo que no se puede cumplir, pero vengo a comprometerme con gestionar los recursos necesarios para fortalecer las actividades de seguridad que nos garanticen a los ciudadanos tranquilidad”, expresó el candidato de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadana y Partido de la Revolución Democrática.

En ese sentido, Rafael Fararoni explicó a los ciudadanos que su labor consistiría en legislar y gestionar recursos que aporten al estado y estos a su vez se vean reflejados en los municipios; detalló que para este año el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) se reestructuró y se convierte en este 2018 en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).

El FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.

Con este subsidio, apuntó Rafael Fararoni, la federación busca cubrir aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento e infraestructura.

Con este tipo de programas, abundó se buscará garantizar la seguridad de las familias tlacotalpeñas y de este distrito, mi función será, si ustedes me lo permiten, vigilar y exigir que estos recursos sean destinados al distrito XIX, concluyó.