Rafael Fararoni se pronuncia por una campaña de propuestas y soluciones

Pese a la guerra sucia continuamos en primer lugar de preferencia electoral: RFM

Comunicado de PRENSA | San Andrés Tuxtla, Ver.- Seguro de que su trabajo lo respalda, el candidato por la diputación federal Rafael Fararoni Mortera candidato de la coalición Por México Al Frente, continúa recorriendo las colonias, barrios y comunidades de los 10 municipios que integran el distrito, reforzando el voto de confianza que miles de ciudadanos le han manifestado.

Durante los encuentros con la ciudadanía ha manifestado su postura de mantenerse enfocado en dar propuestas y hacer caso omiso ante los ataques mediáticos.

“Vamos a ganar, tengo la confianza, el trabajo nos respalda, tenemos la confianza de la gente, su cariño; su lealtad, esas cosas no se compran porque simplemente no tienen precio, ustedes son gente de ley como decimos en el pueblo, son gente de principios, por eso no dudo que ganaremos, porque cuando ustedes me dicen que están conmigo, sé que lo están”, expresó Rafael Fararoni ante los lugareños de Lauchapan y El Laurel.

Más tarde arribó a las comunidades de El Popotal, Apixita, Mazumiapan y Tilapan, donde fue bien recibido por los vecinos recordando que cuando fue presidente municipal, Rafael Fararoni, puso sus ojos en estas comunidades, llevando obras de gran beneficio para las familias del lugar.

Durante su recorrido este martes, el candidato de la coalición que integran el PAN, PRD y Mc, invitó a los ciudadanos a ignorar a aquellos candidatos que hoy tienen el descaro de visitarlos pidiendo el voto cuando no cumplieron su palabra estando en función.

“Ya lo dije y lo seguiré diciendo, mi campaña es de propuestas, ustedes no merecen qué venga yo aquí a mentirles, vengo porque les cumplí y eso me respalda para pedir una vez más voten por un servidor, merecen un diputado con experiencia y que sepa cómo dar solución a sus necesidades. No hagamos caso de los que hablan mal de nosotros ni a noticias falsas”, puntualizó el candidato.

Por último recordó a los ciudadanos que parte de sus propuestas de campaña son el impulso al campo, desarrollo social, rehabilitación de caminos, respaldo al hato ganadero y orientación a los pequeños productores al respecto del acceso a programas federales que les permitan crecer en economía.