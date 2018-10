Refrenda Astorga compromiso de Cuitláhuac de pagar adeudos a empresarios

Pero aclaró que primero se deberá pagar las prestaciones a burócratas

Gobernantes | Xalapa, Ver.— Al reunirse con empresarios de la asociación SOS, que reclaman el pago de 410 millones de pesos de adeudos pendientes desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el próximo secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Ernesto Pérez Astorga, refrendó el compromiso del Gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, de que se les pagará a quienes el Estado no ha pagado los adeudos anteriores. Sin embargo, advirtió que primero pagarán prestaciones de fin de año a los burócratas.

Durante el encuentro el próximo titular de la Sedecop propuso a los empresarios acreedores armar una especie de “bloques” en los que ellos mismos decidan a quiénes se les iría pagando, “porque no sabemos ni cómo vamos a quedar parados”.

“Hagamos una estrategia para que hagamos bloques y podamos salvaguardar el patrimonio de las empresas más chiquitas o más afectadas o que ustedes hagan un análisis de cómo propondrían los pagos conociendo de antemano la problemática que tiene el Estado”, señaló. En ese sentido, Pérez Astorga refrendó el compromiso del Gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, de que se les pagará a quienes el Estado no ha pagado adeudos anteriores.

Sin embargo, reconoció que como no saben cómo recibirán la administración sería muy “acelerado” decir que harán los pagos anticipadamente cuando no saben cómo pagarán los aguinaldos de los burócratas. “Yo no sé si se me permita que me entreguen un listado para que, cuando sea nombrado el secretario de Finanzas, se pueda presentar el adeudo que están ustedes reclamando”.

El también empresario xalapeño cuestionó a sus homólogos afectados si todas las deudas a las que ellos hacen referencia y que reclaman al Estado están debidamente registradas ante la SEFIPLAN a lo que respondieron de manera positiva. Por otro lado, Pérez Astorga reveló que cuando se supo que sería el suplente del senador Ricardo Ahued le mandaron varias auditorías a sus empresas, pero no le importó, siguió apoyando el proyecto de Morena.

También narró su propia experiencia como proveedor del gobierno del Estado y los trámites burocráticos que tuvo que sortear para demostrar que las suyas no son empresas fantasma y al final de todo, no supo si quedó debidamente registrado en el padrón de la Secretaría de Finanzas y Planeación.