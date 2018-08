“San Andrés merece obras de calidad, no permitiré obras mal hechas”: Tavo Pérez

El alcalde ordenó demoler y reconstruir la pavimentación en la calle 16 de Septiembre, por no cumplir con la calidad debida.

También despidió al encargado de supervisar la obra por no haber detectado deficiencias.

Los trabajos iniciarán este viernes por la noche.

Comunicado de DCS | San Andrés Tuxtla, Ver.— San Andrés merece obras de calidad, no permitiré obras mal hechas; hoy, mientras superviso la pavimentación en la calle 16 de Septiembre, entre 5 de Mayo y Venustiano Carranza, encuentro la obra en muy malas condiciones, a menos de 15 días de haber abierto el paso a la circulación ya presenta deficiencias y no voy a permitir que quede así, por ello en primer lugar he ordenado al contratista que en vez de reparar la parte afectada, la demuela y la haga de nuevo, y al supervisor encargado de revisar el acabado de este trabajo, lo he destituido porque evidentemente no hizo bien su trabajo al no detectar las deficiencias”, explicó enérgico el alcalde Octavio Pérez Garay.

Tavo Pérez reiteró que toda la obra que se está haciendo en el municipio, está siendo supervisada personalmente por él y su cabildo, y aunque muchas ya están en funciones, para no obstruir la circulación vehicular, aseguró que ninguna será oficialmente inaugurada, hasta corroborar que se haya cumplido con cada norma de calidad.

“El dinero de los sanandrescanos no será invertido en obras de mala calidad, ese es y será mi compromiso, hasta el momento es la única obra que hemos detectado con deficiencias pero no será el pueblo quien pague por ella, como dije será el mismo contratista quien la demuela y la vuelva a construir como debe ser, es su responsabilidad hacer el trabajo con calidad y la nuestra como gobierno, verificar que cumplan con lo que merece la ciudadanía, obras bien hechas”, sentenció el alcalde.

En este sentido, Tavo Pérez anunció que aunque se ha reabierto la circulación en la vialidad mencionada, en breve se volverá a cerrar el paso para que se reconstruya la calle que presenta deterioro, no obstante recordó a la población que las molestias que genera una obra mientras se realiza son temporales, pero el beneficio es duradero si se cumple con la calidad requerida, por ello exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta que en el caso de las pavimentaciones, se requiere de un tiempo para el correcto fraguado y que esto garantice la funcionalidad de las vialidades y una duración prolongada del beneficio de la obra.

“Se tendrá que volver a cortar la circulación este viernes por la noche, para que se haga de nuevo el segmento de la calle 16 de septiembre entre Carranza y 5 de mayo, pero quiero decir a la ciudadanía que les garantizo que la obra quedará bien hecha, sé que cada vez que se pavimenta o introduce agua o drenaje en una calle, cerrar la circulación puede causar molestias, pero estas son temporales, al finalizar el tiempo necesario, el beneficio es duradero, estamos cumpliendo ala ciudadanía y no le vamos a falar, seguiremos vigilando de cerca que las obras tengan la calidad que los sanandrescanos merecen”, concluyó Tavo Pérez.