Se hace necesaria la venta del edificio de la Sección 74: Renato García

Dennis Villarruel Zamudio | Lerdo de tejada Ver.— “Se ha hecho necesaria la venta del edificio que ha ocupado por década la Sección 74 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera al Servicio de la República Mexicana ( SNTIASRM ) , Edificio que se construyó por nuestros antepasados y por nosotros y que por desgracia hoy ya no cuenta con el dinero para darle mantenimiento y mucho menos para hacerle las reparaciones que requiere urgentemente .” Así lo dio a conocer a quien esto escribe y para este trascendente medio de información, Renato Sergio García Morales, Presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados del (SNTIASRM). Sobre este mismo tema el líder gremial además agregó, que la sección 74 perdió la titularidad del contrato ley, por lo que inclusive en este próximo mes de mayo – añadió- “en verdad me duele mucho reconocerlo, esta organización ya está prácticamente finiquitada, en primer lugar por la falta de representación, ya que no cuenta en la actualidad ni con los trabajadores activos necesarios para integrar su comité ejecutivo local. Por tan drástica razón, considero que en el próximo mes de mayo se cierra el último capítulo del sindicalismo de la otrora poderosa Sección 74 de trabajadores del Ingenio San Pedro “Siguiendo con el tema de la inminente venta del inmueble de dicha corporación, mi entrevistado indicó que se tendrá que integrar una comisión que se encargue de tramitar dicha negociación con quien pudiera ser el mejor

postor. “De llevarse a cabo la venta del edificio de la Sección 74, somos los jubilados y pensionados quienes tenemos el autentico derecho legal de recibir el pago correspondiente para distribuirlo equitativamente entre todos nosotros ,en el caso donde el compañero ya ha fallecido, a la viuda se le otorgará el derecho económico que por justicia legal le corresponde y nosotros en un acto también de justicia social, somos los primeros en reconocer con dignidad y honor esta noble causa que es muy legitima. Por su parte en esta misma entrevista, Martin Benhumea Peña, Tesorero de la Unión de Jubilados y Pensionados, refirió que recibieron una organización totalmente quebrada económicamente, sin el dinero necesario para enfrentar los gastos más básicos que origina el mantenimiento de la sede y mucho menos dijo, había efectivo para apoyar en los gastos funerales a los deudos de los compañeros acaecidos. No obstante, y pese a las anteriores vicisitudes, reconoció, “tenemos la buena disposición de nuestro alcalde Hermas Cortes García quien nos esta ayudando al otorgarnos completamente gratis cuatro fosas o sepulcros para los compañeros que fallecen, de hecho ya hemos cedido dos. Finalmente Renato García también informó que en el Consejo Nacional se acordó que se done al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada las áreas verdes de la colonia Lázaro Cárdenas y agregó. “De esto, ya le hicimos de su conocimiento al Presidente Municipal, licenciado Hermas Cortes García, quien en armonía con sus compañeros ediles probablemente aprovechen estos terrenos para la construcción de espacios deportivos y de recreación familiar. Hermas Cortes es un gobernante con muy buena voluntad, con mucha disposición y con una gran actitud de preservar y fomentar aún más el bienestar y progreso de todos nosotros, sus gobernados, yo creo firmemente en que como alcalde que es, está gobernando con la mejor intención de hacer las cosas lo mejor posible, apenas tiene tres meses y medio en su mandato y no hay que olvidar que encontró un ayuntamiento drásticamente endeudado y sin dinero para despegar, aun así esta trabajando a brazo partido dedicado con entusiasmo en cumplir con todos sus compromisos de campaña, apoyémoslo con nuestra confianza y participación en todo lo que como alcalde emprende en favor de nuestro querido Lerdo”. Concluyó diciendo mi entrevistado Renato García Morales.