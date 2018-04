Se van a paro trabajadores de sección 71 de la Secretaría de Salud en los Tuxtlas

Luis Manuel Toto Pólito | San Andrés Tuxtla, Ver.- Ciento cinco trabajadores de la sección nacional número 71, de la Secretaría de Salud de Veracruz de: Acayucan, San Andrés Tuxtla, Lerdo de Tejada, Isla, Catemaco, Ángel R. Cabada y Santiago Tuxtla, se fueron a paro de brazos caídos en la jurisdicción sanitaria diez, por la presunta negación de contratos a los integrantes de este equipo laboral.

Advirtió que hay un probable desvío de recursos con recursos federales para contratos de anexo 4 ramo 12, para personal de vectores, es decir 68 contratos quedarían sin efecto para la sección 71.

“Ya lo hicieron el año pasado, recuerden que también nos fuimos a paro y tuvimos el apoyo del doctor Ariel White (ex jefe) cuando llegamos a le mesa de negociación y nos dieron 38 de 44 espacios, y el jefe actual (Elvis Pérez) pretende quedarse con los 68 contratos, algo que no está permitido en la ley federal del trabajo, ya que tiene preferencia al que ya estuvo trabajando”; dijo el secretario.

Personal con antigüedad mayor a ocho y diez años podrían permanecer sin este contrato en este año, dijo el entrevistado, por esto convocaron al paro de brazos caídos con el que no se brindará información al público y no habrá servicio en las áreas de trabajo.

Alejandrino Villar Gallegos señaló que si este lunes 2 de abril no existe atención del jefe jurisdiccional estarían cerrando la dependencia el martes 3 para presionar a la autoridad. Solicitaron el respaldo de la Secretaría de Salud y el gobernador para solucionar esta dificultad laboral.

Comparte esto: WhatsApp

Tweet



Telegram

Imprimir