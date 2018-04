Separan de su cargo a Comisario de la Policía Municipal de San Andrés Tuxtla

“No permitiré abusos de autoridad en mi gobierno”: Tavo Pérez.

Procederán contra policías de San Andrés Tuxtla que resulten implicados en abuso de autoridad.

Comunicado de DCS | San Andrés Tuxtla, Ver.— Ante la presunta participación de elementos de la policía municipal de San Andrés Tuxtla, en una agresión contra un civil, el alcalde Octavio Pérez Garay, a través de la Contraloría Municipal, convocó al consejo de honor y justicia en el que se determinó la separación de su cargo como Comisario de la Policía Municipal, a Arturo Cabrera Cortés, quedando como interino el licenciado Mauro Amador Cervantes.

“Con respecto a los acontecimientos ocurridos el pasado miércoles 18 de abril, en la colonia El Cocal, cabe mencionar que una vez nos enteramos de los acontecimientos, le ofrecí todo el apoyo al señor Pedro Chípol Velasco, que de acuerdo al reporte de los elementos policiacos, fue encontrado golpeado; ante esto dialogué con familiares de Pedro Chípol Velasco, con su hermana Ana María, a quien le garanticé todo el apoyo y la investigación correspondiente, por el momento, los elementos involucrados, han sido separados temporalmente de sus cargos, junto con el comisario Arturo Cabrera Cortés, mientras se realizan las investigaciones pertinentes”, comentó Tavo Pérez.

El alcalde reiteró que se procederá contra los elementos implicados, pues su gobierno no tolera ni permite actos de corrupción y ni abusos de autoridad.

“Las investigaciones las realizará el Consejo Ciudadano de SP y la Contraloría Municipal, pero estamos abiertos a la participación de organismos como los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no permitiré abusos de autoridad en mi gobierno; yo invito a cualquier sanandrescano, que haya sido víctima de alguna arbitrariedad, a que se acerqué a mí personalmente, para emprender las investigaciones y sanciones que correspondan”, detalló el alcalde.

Tavo Pérez reiteró que siempre actuará con apego al orden y la justicia, pues dijo que la seguridad de los sanandrescanos no es un juego y que cualquier conducta inapropiada, no va a ser permitida.