Taxistas de Los Tuxtlas ya no aguantan acoso y arbitrariedades de parte de Transporte Publico

Amagan con golpear y hasta linchar a los agentes en caso de seguir esta situación.

EL CLARIN DE LOS TUXTLAS, JUAN CARLOS NEVAREZ ROJAS | SAN ANDRÉS TUXTLA VER.-

Un último llamado al gobierno del estado está haciendo taxistas que realizan el servicio colectivo entre san Andrés y Catemaco, esto debido a que no aguantan el hostigamiento e infracciones de parte de la delegación de transporte público ya que las mismas están fuera de la ley. Ayer les quitaron la licencia a ocho conductores argumentando que andan mal.

Los taxistas molestos dijeron que ya tienen pensando atrapar al personal de transporte y no dejarlos salir hasta incluso lincharlos, ahí el llamado a las autoridades superiores para que intervengan y esta situación no pase a mayores ya que los chóferes están cansados de los abusos del delegado de transporte público Pompeyo Castillo Navarrete.

“El día de ayer me quitaron la licencia en un acto verdaderamente absurdo, venia yo llevando un pasajero que para ser honesto llevaba verduras en la cajuela y en la parte del asiento de atrás, sin embargo la cajuela estaba cerrada y las demás verduras no obstruían mi visibilidad, me paró un agente de Transporte Publico que se llama Esgar Eduardo a la altura del tecnológico de San Andrés que está sobre la carretera federal, me pidió documentos, todo estaba en regla y me recriminó lo de las verduras, le hice ver que la cajuela iba cerrada y todo eso pero aun así me infraccionó, en realidad me pidió dinero, pero como le dije que no traía me respondió –entonces te voy a reventar-“, acusó un taxista de la localidad de Calería a quien le retuvieron su licencia.

El mayor enojo de los prestadores de servicios es que las multas e infracciones se las aplican los agentes de transporte público sobre la carretera federal, en pocas palabras fuera de jurisdicción, sin embargo aseguran que en diversos puntos de la carretera entre Catemaco y San Andrés literalmente los están “cazando”.

“Es ilegal que te paren y te revisen nada más porque sí en la carretera federal, además de ser ilegal están fuera de jurisdicción, a ellos no les corresponde estar cazándote en lugares estratégicos como es el tecnológico ya que ahí hay topes y aprovechan para detenerte, prácticamente te encierran, a mí el agente literalmente me dijo que no me podía tronar de otra manera ya que todos mis papeles están en regla, por eso me dijo que me iba reventar por lo de llevar verduras, pero si es la manera con la que ganamos el pan de cada día, yo al decirle que no tenía dinero para arreglarnos me infraccionó, hoy vine a preguntar a hacienda y me dicen que son más de 800 pesos y yo no tengo para pagarlos”, agregó el entrevistado.

De igual manera otros ruleteros se han quejado de esta situación ya que afirmaron los agentes de transporte junto con el Delegado más que cumplir con su trabajo los acosan y hostigan, ya que en ocasiones los revisan hasta tres veces al día en diferentes puntos asegurando que ya no aguantan esta situación, por lo que piden la destitución de agente y del Delegado.