Teme diputada Osorno, comercio de personas en Veracruz

04Sociedad 3.0 | Xalapa, Ver.— El asesinato de una joven mujer embarazada, para extraerle a su bebé, en la zona de la cuenca del Papaloapan, evidencia una vez más el fuerte nivel de violencia que se padece, y que a las personas se les ve como mercancía para traficar, manifestó la diputada local de Morena, Guadalupe Osorno Maldonado.

“Estamos viendo que hay un nivel de violencia muy fuerte en donde hay un comercio con respecto a las personas, estamos hablando de un problema muy fuerte de tráfico de personas. No sabemos cuál era la intención que tenían respecto al bebé, si pensaban venderlo, cuál era el móvil del asesinato, pero me parece muy importante destacar eso, y que justo se contextualiza respecto a la pobreza que tenía esta familia en concreto, o sea, nos hace pensar que hay gente en la sociedad que piensa que la gente pobre es de segunda clase y que eso puede hacerla ser mercancía, ese es un problema muy delicado que hay que atender con mucha precisión”.

La legisladora local se refirió al caso de la joven Jenny Judith, de 23 años de edad, quien fue asesinada en el municipio de Alvarado, presuntamente por otra mujer quien la abordó al salir de su consulta de la clínica IMSS de Lerdo de Tejada. De acuerdo con lo trascendido, testigos informaron que la mujer engañó a la joven embarazada, ofreciéndole ropa para la niña por nacer; posteriormente la familia se preocupó por la ausencia de Jenny Judith, por lo que al recabar información de los testigos acudieron a buscarla y hallaron el cuerpo sin vida, con una herida en el vientre de donde le fue extraída su bebé.

Este caso se suma a otro trascendido a nivel nacional en días recientes, correspondiente a una joven de Tamaulipas quien fue asesinada para robarle a su bebé.

Aunque no se sabe con certeza el móvil de los crímenes y robo de menores, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado enfatizó que los casos requieren toda la atención debida, pues incluso podría tratarse de un tema de tráfico de personas, además de evidenciar la exacerbada violencia que se padece.

Al respecto, la diputada de Morena exhortó a las autoridades del poder Ejecutivo para que brinden todas las garantías que se establecen en la Ley General de Víctimas, del estado, que se aprobó el año pasado, y se brinde todo el apoyo para la familia de la joven asesinada y para su bebé que, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía General del Estado, ya fue recuperada y se encuentra en resguardo.

“La Ley General de víctimas habla respecto a las protecciones que tienen las víctimas directas e indirectas y me parece que este es un caso que se tiene que atender con precisión”.

