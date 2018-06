“Veto político a personajes que busquen el fuero”: RFM

El candidato a la diputación federal, señaló que legislará para que sea aprobado el veto a políticos y quienes roben, regresen hasta el último centavo que hurtó.

Comunicado de PRENSA | Lerdo de Tejada. Ver.—Durante su recorrido por el municipio cañero, Rafael Fararoni Mortera candidato a la diputación federal por “México al Frente” por el distrito XIX, escuchó el sentir y molestia de los habitantes de la zona en cuanto a aquellos personajes que los han visitado, prometieron un rescate y nunca más regresaron, por lo que dio a conocer una de sus propuestas más fuertes, legislar para que sea aprobado el veto político a quienes incumplan a la población, además de que aquellos a quienes se les compruebe hayan cometido daño patrimonial, regresen hasta el último centavo que se robaron.

“Veto político a quienes cometan ilícitos bajo un cargo, a los alcaldes que cometan daño patrimonial que no vuelvan a ser tomados por los partidos como candidatos, que aquellos que buscan seguir en la política con el fin de lograr el anhelado “fuero” para evitar la acción legal en su contra”

“Hay muchos que vienen, prometen, ganan y después no vuelven a ver hasta que necesitan nuevamente de ustedes, no es justo que el botín sea tan atractivo para ellos y la justicia no llegue a hacerlos pagar. Yo me comprometo a hacer escuchar mi propuesta, a muchos no gustará, pero ya basta de que nadie nos escuche. Fui alcalde, hice obras, luché por mi gente y hoy sin temor les digo que voy a luchar por la de todo el distrito”.

Fararoni Mortera sin temor al expresarse dijo que esta es una de las propuestas que a muchos ha causado molestias pues saben y reconocen que será escuchada en la legislatura y con ello atará las manos de quienes ya piensan a futuro en las próximas contiendas.

Indicó que los candidatos de la coalición, son personas que no solamente prometen, sino que a partir de su triunfo el próximo 01 de julio, pondrán en la mesa las prioridades de la población, siendo esta una de ellas debido al hartazgo que existe, aconsejó a la población a confiar en Ricardo Anaya al gobierno de la república, Miguel Ángel Yunes Márquez aspirante a gobernador, Julen Rementería y Yazmín Copete al senado, Rafael Fararoni a la diputación federal y Kristell Hernández Topete a la diputación local, para lograr cimentar el verdadero rescate de Los Tuxtlas.

Finalizó indicando que estas elecciones, históricas en el país, tendrán un cambio, pero con la ayuda de la población esta será además de verdadera, tendrá mejores resultados si se trabaja en equipo y se corta de tajo el enriquecimiento de unos cuantos que siempre quieren el poder, “el verdadero rescate se encuentra en sus manos, no más mentiras, no más de lo mismo”.