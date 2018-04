Visita Rafael Fararoni colonia Emiliano Zapata

Da a conocer propuestas legislativas

Vecinos de la colonia respaldan su proyecto

Comunicado de DCS | San Andrés Tuxtla, Ver.— Refrendando su compromiso con los sanandrescanos, Rafael Fararoni Mortera, candidato a la diputación federal distrito XIX de la coalición Por México al Frente, recorrió la Colonia Emiliano Zapata donde tiene un arraigo al ser vecino de las familias que ahí radican, casa por casa saludó a las familias y les entregó sus propuestas legislativas.

Durante su recorrido, casa por casa, escuchó el sentir de cada jefe y jefa de familia, quienes manifestaron su preocupación por la falta de fuentes de empleo que cada día se torna más difícil. Asimismo expresaron la urgencia de reparar las vías carreteras (carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez) pues el turismo no arriba a la región debido al mal estado en que se encuentran, además de ser esta carretera una de las promesas fallidas de los legisladores. Por ello, expresaron los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, confían en que Rafael Fararoni sí dará solución a este problema.

En ese sentido el candidato de la coalición que encabezan el Partido Acción Nacional,

Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática, expresó que como diputado trabajará hombro a hombro con cada alcalde de la región para lograr que como equipo se hagan escuchar las voces que claman una solución pronta para las necesidades apremiantes de cada municipio, pues se deben gestionar ante las instancias pertinentes los apoyos que se requieren para agilizar recursos que cubran cada una de ellas.

“Como su diputado, seré portavoz. Trabajaré hombro con hombro con los alcaldes de los diez municipios que comprende este distrito, es necesario trabajar en equipo, si ustedes me lo permiten y me respaldan este 1º de julio con su voto, seré el mejor legislador que haya tenido esta región. No vengo a prometer, me comprometo porque sé que se puede, y vamos a legislar por mejorar cada una de las necesidades que me expresan, pero además lo haré porque aquí vivo, no me iré a ningún otro lado y quiero y necesito que esta región se proyecte como lo que es, una región con una gran riqueza, pero a la que le falta el impulso para crecer y así elevar la calidad de vida de todas las familias de Los Tuxtlas”, concluyó Rafael Fararoni.