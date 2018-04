Del conclave perredista salió oficialmente humo blanco para los Tuxtlas…

Para diputado federal Rafael Fararoni, para las locales Lily Pérez y Cristel Hernández y para la pluri, encabeza la lista Sergio Cadena Martínez.

Con notable firmeza, seguridad y mucho optimismo, Jesús Alberto Velázquez Flores, presidente del comité directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) visitó muy diligente los distritos electorales Federal y locales de las demarcaciones de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla respectivamente, en donde se entrevistó con los dirigentes locales y actores políticos de izquierda más destacados de esta zona. “Venimos visitando a todas las estructuras perredistas distritales que tenemos en nuestro estado, cambiando si se hace necesario el trabajo distrital. Estamos viendo a nuestra militancia para saber directamente que es lo que hay que mover y en donde está siendo necesario hacerlo, por tal motivo se están actualizando o cambiando algunas dirigencias municipales”. Sin embargo reconoció que en esta comarca los comités municipales de su partido están trabajando bien y que con vasta experiencia saben dar el triunfo a sus batallas.

Lo anterior lo dio a conocer en concurrida conferencia de prensa en un prestigioso café de la cabecera de San Andrés Tuxtla con los más conocido y transcendentes representantes de los diversos medios de comunicación regionales y estatales dentro de la intensa gira de trabajo que Jesús Alberto Velázquez junto con algunos miembros de su comité estatal realizaron recientemente en Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtlas y Catemaco precisamente en la víspera de semana santa.

En este Mismo Tema, El líder del Sol Azteca en Veracruz hizo hincapié en que estas giras de trabajo y vigorización partidista se prolongaran en el tiempo y en la medida en que ya se hayan ya efectuado en los 30 distritos electorales locales que integran políticamente toda la entidad para efecto de estar en óptimas condiciones con los comités municipales trabajando al 100% y participar en este proceso electoral que desemboca en las próximas elecciones del domingo primero de julio con sobradas garantías de triunfos.

Referente a la participación del PRD en la coalición “Por Veracruz Al Frente “ el dirigente perredista indicó que en este sentido el Consejo Nacional tuvo a bien designar por sus grandes méritos políticos y sociales al ingeniero Rafael Fararoni Mortera, ex Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, como su candidato a diputado federal propietario por el distrito XIX y con respecto a las diputaciones locales, agregó-al PRD, le toca encabezar 8 distritos y en las federales le corresponde 5 precisamente una de ellas recae en la persona de Rafael Fararoni Mortera, la de San Andrés Tuxtla. También fue designada- señaló- como candidata a diputada local por San Andrés Tuxtla (distrito XXV) Lily Pérez de Pérez Garay, por su extraordinario trabajo humano como presidenta del DIF de dicho municipio, por su singular altruismo, carisma y simpatía popular y por sus reconocidas capacidades que manifiesta en beneficio de la sociedad sanandrescana, hechos y acciones que le retribuyen el cariño y el apoyo espontaneo y férreo de su querido pueblo y la convierte en la virtual diputada local propietaria por dicho territorio.

En lo que corresponde a la diputación local de la demarcación de Santiago Tuxtla (distrito XXIV), se designó como candidata a Brianda Kristel Hernández Topete, mujer que también como presidenta del DIF Municipal ha demostrado su excelente y gran trabajo político y social que por su cercanía con la gente, se ha sabido ganar el aprecio y el respaldo de sus coterráneos. Así mismo, el líder estatal oriundo de Ángel R. Cabada confirmó con respecto a la vía plurinominal, que la lista la encabeza Sergio Antonio Cadena Martínez, quien ya es doblemente ex alcalde de Catemaco y en el actual gobierno estatal que preside el Licenciado Miguel Ángel Yunes Linares se ha desempeñado como Director de Política Regional.

En lo que concierne a las senadurías de la Republica, por Veracruz, especificó nuestro conferencista que Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, oriunda de Santiago Tuxtla y ex alcaldesa de dicho lugar, como también ex diputada local y federal, va en la segunda posición de la fórmula que encabeza Julen Rementería del Puerto, “Por Veracruz al Frente”. Para la ciudadanía de las mencionadas demarcaciones político-electorales este frente aglutina las esperanzas de bonanzas para la actual sociedad avecindada en las regiones de los Tuxtlas y en la colindante zona cañera que de esta forma en el escenario político, social y económico se vería muy notoriamente beneficiada como nunca antes en la historia de esta jurisdicción.

Comparte esto: WhatsApp

Twitter

Facebook

Telegram

Imprimir