No va por Karime: va por los (poquitos y necesarios) votos de Pepe Yunes

Austin Powers de petatiux

>Chopenjawer

Este martes, el gober de Veracruz dio una conferencia de prensa que en realidad no tuvo nada relevante, excepto que volvió a hacer lo mismo que hizo en campaña: utilizar a Javier Duarte (esta vez a su esposa) para sacar raja política.

El asunto es que Yunes, haciendo gala de policía chino, mandó a espiar a una Karime que tampoco estaba guardando bajo perfil que digamos allá en la ostentosa Inglaterra.

En la pasada edición comentábamos de la ingenuidad en la que el matrimonio Duarte-Macías pensó que no tendrían una persecución muy benéfica para el proyecto familiar del gobernador y dieron gala de una verdadera estupidez para darse una vida de nuevos millonarios cuando ese es precisamente el señalamiento más álgido contra ellos.

Es decir, tampoco Doña Karime puede ser defendida cuando está viviendo en una de las ciudades más caras del mundo… ¿En qué momento pensó que sería una buena idea todo lo anterior? ¿De veras pensó que Yunes no la alcanzaría allá para registrar todo lo que hace? ¿Se sintió protegida estando del otro lado del charco como para darse una vida de lujo mientras el enojo y descontento se exacerbaba en Veracruz? ¿Bajo qué lógica uno pensaría: “Ok, me acusan de rata, entonces me voy a vivir a Europa, lejos de los problemas en tiempos de redes sociales”?

Pero el asunto aquí en la aldea es que mientras el tema Karime será utilizado como objeto político y para sumar votos (muy necesarios) a la campaña de su hijo candidato a la gubernatura, los adversarios del gobernador –especialmente los priistas– siguen comiendo camote.

El utilizar a Karime Macías tal como pasó en el caso de Javier Duarte, tendrá dos efectos; uno es el benéfico para el proyecto político de Yunes: volver a utilizar a los villanos favoritos de Veracruz en tiempos electorales que para acabarla de amolar todavía andan dando de qué hablar sin guardar las composturas. Falta ver si ahora realmente le reditúa en votos para su “Chiquito”.

El escenario perjudicial es para el PRI, no para Karime ni para Duarte (quienes ya de plano no tienen salvación de la vox populi ni perdón de Diosito). Parece que el tricolor no se ha dado cuenta que el volver a usar a estos personajes en campaña como ocurrió con el ex gobernador, fue muy benéfico para sus adversarios, pues hasta hoy el PRI está en la lona y no hay persona que no relacione al PRI con Javier Duarte por muy expulsado que esté del partido.

En este sentido, y ante un escenario de empate técnico entre el hijo del gober y el candidato de MORENA rumbo a la gubernatura de Veracruz, es claro que la única reserva de votos anti-MORENA se encuentra todavía en sectores recalcitrantes del PRI, de esos que todavía piensan que Pepe Yunes puede ser gobernador y el Peje es el enemigo a vencer.

Y no es por minimizar al de Perote. Por la mañana platicaba con un pariente que Pepe quizás es el mejor candidato que tricolor ha tenido en los últimos años, pero el problema es que arrastra detrás la todavía omnipresente figura de Duarte y ahora la de Karime que el gobernador comienza a promover para sus propios fines personales.

La cúpula del priismo, por ejemplo, en ese afán de detener el lopezobradorismo, no se dio cuenta que al menos en Veracruz un Yunes Linares les hizo un gran boquete haciendo escándalo con los errores del ex gobernador. Que sólo con el caso de Duarte revoloteado a escala nacional, el Revolucionario Institucional se hizo caca y al menos en tierra jarocha ya parece al borde de la extinción.

Y sí, somos testigos de que esos priistas recalcitrantes podrían los que (por su odio natural contra López Obrador) sean quienes finalmente vean inclinada la balanza a favor del Frente PAN-PRD-MC en Veracruz, sobre todo si comienza una campaña para pedir el voto útil para contrarrestar el efecto Peje/Morena o, de plano, comenzar a arremeter contra el PRI como ya está sucediendo con la estrategia de utilizar a Karime.

El asunto es que a nivel nacional el PRI tal vez pueda sobrevivir porque tiene bastiones y organizaciones que pueden sostener tal estructura y aguantar los embates que ya lo han quitado del poder; pero en Veracruz se ve muy difícil ese escenario, porque el principal sostén del partido era Palacio de Gobierno.

En el Revolucionario Institucional parecen no darse cuenta que los Yunes de Boca van por los poquitos pero necesarios votos del senador con licencia para hacer la diferencia en contra de MORENA, y que a la vez significan la posible extinción del priismo en Veracruz porque será muy difícil recuperarse (como sucede en el caso Duarte) de una nueva embestida con el caso de Karime, quien además aporta los elementos precisos (riqueza e impunidad) de ese PRI que tanto se odia.

En este sentido, a Yunes realmente le vale cacahuate el caso de Karime; es notorio el anuncio electorero, pero además ni siquiera ya es por una venganza personal contra Duarte: es simplemente hacer mierda lo que queda del PRI en Veracruz para que, derrotados y sin alternativa, vayan reportándose con el “Chiquito”.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que alguien le diga al Cascarita que le están saliendo dos barrotes en la frente… O de perdida exprímanselos o maquíllenlo, porque en las imágenes ya se ve un Yunes Linares bastante desgastado, cansado, ojeroso y sin ilusiones… Por cierto, comenta el buen amigo Emmanuel Medrano: “Sería bueno que #ElSeñorDeTodosLosOdios dedique la misma cantidad de recursos para encontrar gente desaparecida en VERACRUZ o para dar con los líderes de los grupos criminales que traen asolada a la entidad… Digo, ya que es tan chingón pa encontrar a Karime, ahora que encuentre a los que debe…”

OTRA NOTA: Intensa la ola de calor que se desata en Veracruz. Hasta 55 grados de sensación térmica, y varias ciudades con registro de arriba de 40 grados. Cuídese mucho, hidrátese o vaya a una plaza a sentarse todo el día a tomar café si no quiere gastar en aire acondicionado.

LA ÚLTIMA PORQUE HAY MUCHO QUE PLANCHAR Y LAVAR: En verdad, ¿a qué genio se le ocurrió la campaña nacional de empresarios amenazando? ¿No es suficiente la violencia diaria del narco? ¿De plano no les da el cerebro para más allá en el Altiplano?