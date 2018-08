Manotazo de Cuitláhuac a adelantados; ¿en dónde dará el grito?

A los veracruzanos les preocupa el año de Luis Miguel… Luis Miguel Hidalgo…

–Chopenjawer

El muy leído portal Versiones, que dirige el periodista José Ortiz Medina (abrazo, mi Pepe), publica una nota muy interesante que quizás se perdió de la agenda por ser fin de semana, pero debe retomarse especialmente por aquellos que buscan cargo en el siguiente gobierno.

De acuerdo a la fuente, durante su visita este fin de semana a Jáltipan (al sur de la entidad), el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez reveló “cambio de planes en lo que al próximo gabinete se refiere”.

En este sentido, la información consigna que “le dio las gracias a una de las personas que tenía considerada para ocupar un puesto en la administración que encabezará a partir de diciembre” porque “hizo uso de las redes sociales para hacer alarde de su próximo encargo”.

“Le dije, ¿sabes qué?, te equivocaste, ibas a ocupar un puesto pero ahora no; se necesita orden, disciplina”, sin dar nombres, de acuerdo a Versiones.

Lo anterior cobra relevancia porque de manera inédita han surgido personajes que buscan aparecer en el radar del próximo jefe político de la entidad; recurren a los viejos métodos de pedirle favor a periodistas para que les echen porras, o manejan entre amigos o incautos que son amigos personales del gobernador y futuros funcionarios. “Gabinetitis”, le llaman en el argot periodístico.

Hay quienes hasta ya se anuncian en lonas, como es el caso de David Castro, ex policía federal, quien puso un espectacular en el techo de su casa para promocionarse como el próximo Director de Tránsito del Estado como si estuviésemos en campaña. Otros nombres que se andan promoviendo son el de José Manuel Pozos Castro, para la SSP; o Eduardo Elizondo para el IPAX.

Esto también nos recuerda cuando a finales del Duartismo, muchos se decían amigos de Yunes Linares y se ufanaban de conocerlo desde los tiempos del Chirinato y hasta de Hernández Ochoa; presumían que eran cercanos al entonces gobernador electo, que tenían trato con él y que no dudaban que podían seguir trabajando en el gobierno o que serían llamados por Yunes para integrar su gabinete o por lo menos para ser del círculo de amigos.

Pero bien decía Don Beto: “Vas a ver, no lo conocen”.

En el caso de Cuitláhuac, decimos que ya son varios los que han estado moviéndose y aseguran que ya están en el ánimo del xalapeño, pero la verdad es que esos nombres que han circulado principalmente en medios ni siquiera son cercanos al gobernador electo.

Se dará a conocer quién será el próximo secretario de Salud en la entidad y todo apunta a que será el doctor Roberto Ramos Alor, conocido médico en la zona sur a quien cesaron de su cargo como director del Hospital Comunitario de Coatzacoalcos luego de que se tomara una fotografía con la diputada federal Rocío Nahle, hoy senadora electa por MORENA. De ser así, se comprobaría que los planes de Cuitláhuac distan mucho de las chaquetas que inventan los grillos para asegurar que tendrán chamba e influencia los próximos seis años.

En verdad es inédita la manera en que han buscado por todos los medios hacer campaña cuando ya pasaron las elecciones. En el fondo quizás tampoco sea mala idea que, al igual que en el “gabacho”, sean los ciudadanos quienes decidan a sus funcionarios, sus jefes policiacos, sus jueces, etc., y no sean elegidos por una cúpula o gremio de acuerdo a sus intereses.

Pero estamos a años luz de esos tiempos, creo.

GRITO EN PALACIO… ¿DE GOBIERNO O MUNICIPAL?

Dicen en el Palacio Municipal de Xalapa que ahí están organizando un Grito de la Independencia alterno al que dará el gobernador en Palacio de Gobierno.

No sería la primera vez: cuando fue alcalde Rafael Hernández Villalpando, éste hizo un “Grito” en la colonia Lomas de Casablanca, independiente al que hacía el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco.

Y es que así como están de tensas las relaciones entre MORENA y el Gobierno de Veracruz, no se duda que la gente del presidente “Xipólito” prefiera organizar un mitote patrio alternativo en alguno de los barrios o patios populares de la capital veracruzana y darle las gracias al gobernador, quien tendrá su último grito disfrutando las mieles de la soledad y quizás vociferando que la lucha sigue.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Irregularidades en la Editora de Gobierno, donde despacha Martín Quitano (creador del MOSVIC, Movimiento de Solicitantes de Vivienda de Coatepec, organización de invasores de predios que impulsó el gobernador Dante Delgado). Una de ellas es que no presentó Catálogo de Servicios ante Finanzas para de esta manera poder producir lo que quisiera; y la otra es que no constituyó el Consejo Editorial que se requería, lo cual está obligado por norma. Se sabe que ya realizó la contestación de esa observación argumentando que no formó el Consejo ya que el Gobernador nunca le dio respuesta a su oficio, lo cuál no lo libera de responsabilidad. Quitano, por cierto, es militante del PRD y era archienemigo del secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, hasta que éste llegó a la Secretaría de Gobierno y le pidió estar a cargo de la Editora.

OTRA NOTA: Consecuencias de las babosadas mal operadas por el Ayuntamiento de Xalapa: resulta que clausuraron el estacionamiento de Plaza Ánimas (uno de los centros comerciales que poco a poco estaba recuperando vida luego de que la clientela se fuera para Plaza Américas) causando pánico a los visitantes de la misma; luego dieron conferencia de prensa para explicar los motivos, explicando que había riesgos de colapso en la zona del estacionamiento (lo que debería haber sido antes). Las consecuencias fueron que afectaron a los comercios ahí establecidos y que no pagan dos pesos de renta, por lo que nuevamente el Ayuntamiento tuvo que salir a aclarar que no había riesgo y que todo era culpa de las redes sociales. Hoy los comercios piden a sus clientes que por favor regresen, porque corren riesgos los cientos de empleos que ahí se generan… Ahí la llevan “Xipólito” y su chairo-jefe de prensa Memo “Más-asno”; van como los patos, haciendo caca a cada rato.

LA ÚLTIMA PORQUE HAY QUE VISITAR A LA NUEVA TAQUERÍA:No son pocos quienes consideran como una locura el que el presidente electo no quiera protección especial del Estado Mayor Presidencial y sus motivos tendrá. Pero en un país donde nunca faltan fanáticos asesinos o sicarios solitarios (sólo hay que revisar la historia para ver cuántos de estos han cometido magnicidios en México), hace apenas unas horas se supo de un incidente donde un idiota religioso se le abalanzó a Andrés Manuel para reclamarle a gritos que no debe trabajar los sábados “porque es el día del Señor”. Fue uno de los simpatizantes del tabasqueño quien reaccionó más rápido que la propia seguridad del presidente electo y logró tumbar a la persona que se acercó peligrosamente a AMLO… ¿Y si este hubiese tenido una pistola?… Estamos de acuerdo en que López Obrador es un líder carismático y muy querido en el país, pero ya no es candidato en campaña: es el próximo presidente y hay mucho pinche loco suelto.