¿Es Morena, el gigante con pies de arena?

Tavo Pérez, el gran constructor de la década!

El peje, ¿se entrampa o le hacen la chamba?, es la incógnita que está causando revuelo en los últimos días en cada rincón del País y que está sirviendo para enmarcar todos los escenarios de la función pública, política y administrativa de nuestro País a tres meses y días de que López Obrador “la esperanza de México” le sea colocada la Banda presidencial, que simboliza autoridad, respeto e institucionalidad.

La sabia expresión del dicho popular de que “no es lo mismo ser borracho que cantinero” podría colocar al próximo mandatario Nacional como un incongruente, falsario o incapaz, al no poder cumplir a cabalidad todas sus promesas y compromisos de campaña a su pueblo, ante la fuerte muralla colocada por sus más de 30 adversarios ¿o enemigos? con poder político y mucho dinero obtenido bajo “la mafia del poder”.

Existen evidencias claras, los testimonios ahí están, la hemeroteca periodística no miente y… en tal sentido, la mera verdad sí está dejando mucho que desear y más aun porque le cuelgan las “medallitas” y colocan “estrellitas” que simbolizan verdaderos escándalos en el sentir popular, el caso de Elba Esther Gordillo es uno de ellos, lo de Manuel Bartlet, es otro, Pepe Meade, Marcelo Ebrard, Octavio Romero, entre otros que están por salir a la luz pública.

López Obrador, para ganar adeptos y crecer en popularidad siempre sacó raja de grandes personajes de la función pública, gubernamental, política, empresarial y hasta lanzó sus dardos venenosos en contra de diversas casas periodísticas y editoriales, los llamó corruptos, cínicos, perversos y bandidos, entre otras chuladas.

Tras la elección, con tremendo daño colateral al Partido Revolucionario Institucional y varios de sus institutos satélites ahora sepultados en el sentir popular, el mentado Peje aplica la mecánica de la “reconciliación nacional” y en tal sentido ya se ha sentado a dialogar, pactar y acordar con muchos de esos personajes de la “mafia del poder” plenamente identificados y que a la postre andan alardeando que ocuparan importantes cargos públicos, pues es el pacto del PRIMOR guste o disguste a la colectividad.

Los diversos medios masivos de comunicación nacionales y extranjeros lo asechan permanentemente y millones de usuarios de las benditas redes sociales lo acosan constantemente a cada expresión, acto, gesto y acción que realiza el hombre que fue ungido democráticamente en las urnas electorales, tras dos décadas de intensa lucha en las que también se dio la alternancia de poder con el Partido Acción Nacional, que resultó un verdadero fracaso.

En este espacio siempre he plasmado que el ex Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, es quien, entronizado en el poder tras el trono, mueve los “hilos negros” de la “clase política” más putrefacta y nefasta de los últimos tiempos y que a la postre indignó y orilló a millones de mexicanos buscar la alternancia del poder con el mal llamado “Mesías” Andrés Manuel López Obrador, quien de tajo, antes, durante y después de su campaña pregonó a los cuatro vientos acabar con “ la mafia del poder” priista y panista y, que se alzaría la “cuarta transformación”; tras el abrumador triunfo electoral, pero hoy pareciera que está entrampado.

Carlos Salinas, siendo el dueño absoluto de las fichas y tablero del ajedréz político en nuestros días, mueve a su libre albedrío su coto de poder y las evidencias están más que vistas con la inclusión de “ilustres” personajes en el próximo gabinetazo de Andrés Manuel López Obrador, los cuales están considerados como unos verdaderos “delincuentes de cuello blanco”, lo que a la postre enmarcaría a Morena en las arenas movedizas.

Los escenarios políticos a futuro de quienes en política se niegan a morir y se acostumbraron a saborear las miles del dinero y poder estarán bien marcados y aunque digan que no se confrontarán con el próximo Presidente, sí le estarán colocando diversos obstáculos en los diversos congresos como la Cámara de senadores y Congreso de la Unión, pese a la aplastante mayoría de los representantes morenistas a quienes les costará uno y la mitad del otro aprender el oficio legislativo, lo de Anilú Ingram y Héctor Yunes Landa no es producto de la casualidad y aun cuando implica el agandalle en esos puestos de elección popular del putrefacto PRI, habría que sumarle la jugarreta de Carlos Salinas en la dirigencia Nacional de ese Instituto con Claudia Ruiz Maussiu con todos los del billete grueso y de “gargantas profundas” que simbolizan la cloaca putrefacta del tricolor que sin respeto alguno a la autentica militancia, por sus “pistolas”, enterraron a un más a su partido o más bien lo pusieron patas p ´arriba, pues el repudio se ha generalizado entre las huestes del tricolor porque no les consultaron siquiera su parecer para que la hermana del mal logrado Francisco Ruíz fuera ungida como su dirigente, no cambian los “dinosaurios” ni cambiarán, aun y cuando juren que vendrá la mentada ¡¡refundación!! y depuración de traidores, ¿se imagina usted?, si así está la cabeza (cúpula nacional) como estarán las “patas” del CDE-PRI, los tiradores a agarrar “hueso” a “huevo”, aunque esté descarnado, son puro “cartucho quemado” sin principios, ni convicciones, vamos, en pocas palabras, son unos vividores y mercenarios de la política, sin ideología ni dignidad, sus deseos no son de servir sino de servirse a ellos mismos, el tema de las “chiquitas” o “chamaquitas”, las barbis o reines que desfilan en esos pasillos legislativos con la consabida protección de “padrinos” para amarrar “puesto” porque saben explotar muy bien sus ¿encantos?;así de “jodidos” y pen…itentes están los priistas y si no lo cree, vea usted el nefasto escenario legislativo que tendremos en Veracruz en el próximo Congreso del Estado, del que nos ocuparemos en nuestra siguiente entrega. ¿Así o más claro?.

Pérez, con el acelerador a fondo!!

Se muestra imparable, entregado, comprometido, entusiasta y visionario a más no poder con el compromiso contraído con su pueblo y hasta el momento ha dado positivos resultados en cada rincón del municipio con incontables obras de interés colectivo y diversas acciones sociales que demandaban sus conciudadanos.

Son varios los circuitos viales que se han modernizado infraestructuralmente en estos primeros ocho meses de administración para brindar una buena urbanización, tanto en la zona urbana como rural, en beneficio de miles de familias que siempre anhelaron progreso y bienestar.

La introducción de nuevas tuberías para abastecer de agua potable y para el sistema de drenaje con sus respectivas alcantarillas y traga tormentas, al igual que la pavimentación de innumerables calles y avenidas, ya plasmadas en diversos medios masivos de comunicación, reflejan el gran impacto social y colectivo en la cabecera distrital de Los Tuxtlas.

El joven alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, aun a pesar de haber recibido una considerable deuda económica de la anterior administración, de la cual ya existen denuncias ante las instancias correspondientes, nunca se cruzó de brazos ni se amilanó ante el escenario adverso y sí por el contrario redobló esfuerzos y supo capotear la situación haciendo gestiones en las diversas dependencias gubernamentales del orden Federal y estatal para responderle a su pueblo.

Con sobrado oficio político, habilidad y buena estrategia, el Alcalde Independiente ha logrado colocar a su municipio en un escenario de trabajo honesto, serio, responsable y comprometido y, porque no, modelo a seguir, no tan solo en el Estado, sino a nivel nacional.

No por nada, pero en diversos escenarios públicos, Tavo Pérez brilla con luz propia y pone en alto a San Andrés Tuxtla, donde se invierte en el desarrollo municipal sustentable, conservando nuestras bellezas naturales, rescatando espacios públicos, áreas verdes y espacios deportivos.

Y ya lo dijo en una conferencia de Prensa estatal; “sin temor a equivocarme puedo asegurar que somos una sede digna para eventos de alto nivel, tanto turísticos como deportivos tal y como lo será el “Trail del Brujo”.

No es para menos, en la presentación del evento deportivo “Trail del Brujo”, trascendió que se espera una participación de más de 800 corredores de todo el País, y el munícipe tiene toda la razón ya que San Andrés Tuxtla, es una ciudad que combina sus bellezas naturales, con instalaciones deportivas, vías de comunicación urbana y rural ya modernizadas en los últimos meses por su administración, lo que nos hace un escenario digno de eventos cómo está carrera o el próximo estatal de natación.

“Los deportistas pueden hacer campamentos de montaña, preparación física de playa y sus entrenamientos en general, además de disfrutar de los atractivos turísticos y la calidez de su gente, en cuanto a infraestructura, tan sólo en la unidad deportiva que cuenta ya con canchas de voleibol playero, futbol, basquetbol y tenis, se ve reflejado el interés del gobierno que me honro en presidir, además hemos destinado un presupuesto importante a la conservación de nuestros manantiales y rescate de ríos en zonas de afluencia turística y además porque es rico en tradiciones y gastronomía, con nicho del arte y la música regional.”, detalló el alcalde.

El primer edil precisó también; “Nuestro municipio puede presumir su comida, sus paisajes, su limpieza, pero además sus raíces, contamos con un coro infantil bien preparado y ahora con un ensamble de orquesta tradicional que rescata el son jarocho, ambos conformados por niños y jóvenes; también somos reconocidos por nuestras costumbres coloridas como la suelta de los globos de papel de china en el mes patrio, la cual también está próxima a realizarse, podríamos ser sede hasta de una muestra gastronómica, pues contamos con toda esa mixtura y variedad culinaria”. De ese calibre el arduo trabajo administrativo del buen Tavo Pérez.