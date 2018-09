Traerán las Cenizas de Nicanor Moreira

Conocimos al empresario xalapeño Nicanor Moreira cuando se reunió con el grupo de periodistas de Los 10 con quienes convivió cuando estaba buscando ser el candidato de Morena a la presidencia municipal de Xalapa, la cual como ahora es sabido la obtuvo Hipólito Rodriguez Herrero, luego decidió ir a España, en donde lamentablemente falleció.

Ahora sus cenizas serán traídas a su natal Xalapa, por lo que su esposa Yuvia Mendoza Acosta y sus hijos Rocio, Alejandra, Maria, Luna y demás familiares están invitando a una misa que se oficiará martes 11 de septiembre a las 19 30 horas en la iglesia de la divina Providencia, ubicada en la calle doctor Gustavo A. Rodriguez 86 en el centro de la ciudad.

En aquella ocasión con el grupo de periodistas Nicanor Moreira nos explicó que lo que lo motivaba a participar en la política era el deseo de lograr un auténtico cambio, “que básicamente cambie el rumbo de la ciudad, de acuerdo con lo que se ha venido haciendo hasta ahora..

“Lo que nos mueve, es básicamente, cambiarle el rumbo a la ciudad, ese es el objetivo que nos mueve desde la “Asociación Nuestro Municipio” y de ahí todo lo que venga, tratamos de generar un buen proyecto, para que, en base a ello, nos vengan a buscar, si es que así se puede dar, porque eso querrá decir que sí logramos amalgamar una buena plataforma social.

Independientemente de a dónde nos lleve esto, nosotros tratamos de construir la agenda, si no la podemos desarrollar, la podemos proponer, primero el proyecto luego el hombre.

Creo que el principio de un verdadero cambio, es que, si llegara a participar, si llegara a ganar, sería mi único cargo público, no me interesa seguir hacia otros puestos, porque creo que ese es el principio de un verdadero cambio, que no esté uno preocupado por el reloj electoral o porque ya viene tal o cual cambio, que beneficie o perjudique mi imagen pública.

En cuanto a las preferencias del electorado xalapeño, Nicanor Moreira nos dijo en esa ocasión que Morena es el partido que mayores simpatías tiene en el proceso electoral, de ahí le sigue posiblemente el PAN, ya los demás arrancan de más atrás, posiblemente también el PAN PRD si van en coalición, pero nada más, son los que se ven como una opción, a lo mejor, algún candidato ciudadano.

Cualquiera que aspirara a una posición de ese tipo, cualquiera que se ponga esa camisa ya le da una posición de arranque, creo que nadie la desdeñe, pero va mucho más allá la elección de un partido o una casaca, va a promulgar con un proyecto, no es nada más el tema de ir sentarse y ganar, es que vamos a hacer si llega a darse una posibilidad.

Si voy a participar es para aportar algo a mi ciudad, no he tenido ningún acercamiento o plática con partido alguno.

Lo que estamos ahorita trabajando, y ya automáticamente nos coloca en la posibilidad de ser candidato, ¿a quién no le gusta esa posición? La verdad es que no me disgustaría.

También uno tiene que servir para el cargo, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que yo pueda.

Justamente también es lo que venimos haciendo, una evaluación de hasta dónde podemos llegar, en ese inter ya vendrán la toma de decisiones, ahorita no me preocupa, ni ver a un partido, ni buscar esto, lo que me interesa es el nivel de conocimiento que estamos teniendo. Porque eso al final, se lo puedo aportar a un proyecto, sea de quien sea.

Así pensaba el empresario Nicanor Moreira, con quien tuvimos la oportunidad de platicar y conocer su forma de pensar, sus ideales y propuestas en beneficio de la ciudadanía xalapeña.

El próximo martes, sus amigos y familiares acudirán a la misa en la que se le dará la bienvenida a sus cenizas y lo recordarán con afecto.