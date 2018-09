La fosa que se tragó al fiscal verduritas

Nivel de madurez en la Fiscalía: se llaman a sí mismos “Los Avengers” y sus claves son “IronMan”, “Thor”, etc… Sí, así como si estuvieran en el Kínder.

–Chopenjawer

El 7 de septiembre, en conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó como un “logro” el hallazgo de una fosa clandestina donde se hallaron varios cuerpos, pero se le volteó la tortilla, como diría Wilfred y la Ganga.

Lo que pensaron que sería celebrado y aplaudido (de idiotas pensar que se puede “celebrar” el encontrar un hoyo con muertos), se convirtió en uno de los más recientes escándalos en Veracruz por la manera en que fue manejado el tema y que además reactivó las críticas de los Colectivos porque no se les había informado sobre este descubrimiento, además de poner en duda los procedimientos de la FGE.

A lo anterior súmese la infantil declaración del “Fiscal Verduritas” en el sentido de que los cuerpos hallados tenían al menos dos años de antigüedad para tratar de deslindar a su patroncito admirado, como si los malandros en automático hubiesen dejado de desaparecer gente sólo porque Yunes llegó al chiqui-poder… O sea, no mamar.

En cascada llegaron los señalamientos, pero peor fueron las reacciones para tratar de frenar lo que sería la nueva regazón de la FGE. Por eso echaron a andar la fotografía de Karime Macías en Londres, lo de su supuesta mansión en Miami, lo de las 70 propiedades que tiene en conjunto con su marido Javier Duarte, lo de que van a llamar a declarar a por lo menos 70 testigos en el caso que se lleva en contra del ex gobernador por lavado de dinero y asociación delictuosa; y hasta lo del hermano de Javier Duarte con un lote de taxis desvalijados que encontraron en Córdoba… más lo que se acumule en la semana.

Lo anterior también se comprueba cuando, como si viviesen permanentemente en un seminario motivacional, el Fiscal y sus cercanos entre ellos se echan porras con fiestas, mensajes ridículos y hasta sobrenombres de superhéroes que hacen entender que en la FGE viven una realidad alterna como si fuesen superhéroes de una película.

El problema es cuando se enfrentan a la cruda realidad, porque el resto de la población no percibe ese actuar “heroico”, y mucho menos tolera ese afán protagónico de querer atraer los reflectores en redes sociales o enviando mensajes a periodistas para que los ayuden a publicar noticias favorables sobre el actuar de la FGE.

Todo ha sido con intención de desviar la atención del tema de la fosa clandestina que el mismo “Fiscal Verduritas” presentó. También se trata de hacer cortinas de humo porque los Colectivos han estado muy activos señalando los errores de la Fiscalía y del Gobierno de Yunes; este miércoles, por ejemplo, tuvieron una reunión con el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez (a donde el futuro mandatario llegó tarde; su gente debería poner atención a ese tema, pues así empezaron los problemas con el Fiscal: por la impuntualidad).

A estas alturas no se entiende como para qué presumir el hallazgo de la fosa, que ya se sabe fue encontrada desde 2017. Yunes perdió la gubernatura, perdió credibilidad, su protagónico Fiscal también abonó a que se perdiera la seriedad de su labor, y a estas alturas el informar de ese hoyo con muertos en Alvarado resultó contraproducente y se dieron un balazo en el pie.

No obstante, es claro el objetivo de la Fiscalía: acusar a Duarte y a Bermúdez por desaparición forzada, delito considerado de lesa humanidad, pero ya les queda poco tiempo y posiblemente no les alcance para embarrarlos.

REFORMA, ¿EL NUEVO NOTIVER?

Esta semana van tres notas nacionales que se han movido en el diario Reforma, el favorito de Yunes para hacer escándalos mediáticos… Ahora que el rotativo tiene problemas financieros, ¿será que se convierta en el nuevo Notiver y el gobernador le entregue cantidades millonarias para rescatar al diario nacional como lo hizo con el porteño donde prácticamente revisa hasta la portada?

Yunes, que no Winckler (éste sólo obedece lo que le ordena su patrón, el gobernador) está dando ya sus coletazos al final de su mini-gobierno, donde además se están desatando hechos sangrientos que se quieren ocultar como la violencia contra maestros, niños ejecutados y hasta a miembros de su propio partido, como ocurrió este miércoles cuando ejecutaron al presidente del PAN en Papantla.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: El experimentado periodista policiaco David González Cruz, avecindado en Minatitlán, fue amenazado de muerte no por la delincuencia organizada o por algún mando policiaco, sino por un funcionario estatal: se trata de Daniel Navarrete Domínguez, actual jefe de la oficina de Hacienda del Estado en Minatitlán. Según comenta David, la amenaza fue vía mensaje teléfono celular desde su número personal. “Si el contador cumple su amenaza entonces se le va a responder duro, fuerte, contundente, durísimo, por los medios que sean necesario. Y de cumplir su amenaza, su mensaje será presentado en tiempo y forma ante la autoridad correspondiente”, advierte el famoso “Tigrillo”. Todo el apoyo y solidaridad para David.

OTRA NOTA: El Foro Escucha para Veracruz se pospone. Estaba programado para el 9 de octubre en Xalapa, en instalaciones de la Universidad Veracruzana, pero ya no se llevará a cabo. Según boletín, se establecerá una fecha en el mes de diciembre, siendo ya presidente López Obrador. Como usted sabe, estos han sido muy intensos, pues son encuentros entre el tabasqueño y víctimas de familiares desaparecidos.

LA ÚLTIMA PORQUE SE NOS HACE TARDE: Este martes se registró la muerte de un bebé en el hospital Civil de Xalapa, procedente del hospital de Teocelo debido a una nueva negligencia médica en este lugar, que se suma ya a los decesos de otros bebés y de una madre en situación de parto tan sólo en este año. El padre del bebé fallecido, Juan Hernández Mendoza, refiere que su esposa, la señora Griselda González, en situación de parto estuvo desde la tarde del viernes y el día sábado sin ser atendida, a pesar de que en todo momento en el Hospital “Amelia Cerecedo” había personal y especialistas que no quisieron hacerle cesárea porque supuestamente faltaba un medicamento, del que nunca dieron el nombre, y que el administrador de este hospital José Roberto Hernández Mariscal no quiso comprar, además de no autorizar el inmediato traslado de la señora Griselda a la ciudad de Xalapa. Fue hasta el día domingo en que fue trasladada al Hospital Luis F. Nachón, después de haber dado a luz aún en Teocelo, sin embargo nadie del personal médico presentes se percataron que el bebé evacuó dentro del vientre materno, por lo que se presume que éste broncoaspiró su excremento dentro del vientre de su madre, lo que pudo ser motivo de su deceso, aunque se desconoce si murió durante el tardío traslado a la ciudad de Xalapa o a su ingreso al Hospital Civil, pues no les han querido dar más información las autoridades de este nosocomio, incluso hasta el día de hoy miércoles no tienen mayor información y tampoco han podido recuperar el cuerpo del bebé fallecido… Y ahí tienen al “Gober Mesero” presumiendo que en Salud le ha metido todas las ganas.