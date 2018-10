El Caguamo, ¿Líder del grupo de choque de Yunes?

lo que queda del PRD

Lo que ayudaría a Jorge para ser diputado, es que está de moda lo Moreno.

–Chopenjawer

Anoche trascendía que habría un paro de transporte público en las próximas horas en el estado por las declaraciones del gobernador en contra de los taxistas para infraccionar a todo aquel que no tenga el tarjetón de identificación.

Este martes en Xalapa, un grupo le hizo una “protesta” al Gobierno de Veracruz en las narices de uno de los hombres más importantes del grupo Yunerasta: taxistas se plantaron frente a la Secretaría de Educación, donde despacha Enrique Pérez Rodríguez, para pelear por la “plaza” (sitio) que se hace frente a esa dependencia. Ahí mismo, amedrentaron a un par de patrullas de Transporte Público que trataban de meter orden.

Este mismo grupo, según trasciende, es el que crea constantemente conflictos con los taxis controlados de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) invadiendo esa zona federal. Otra de los lugares en donde operan es Plaza Krystal.

Se trata de taxistas afiliados a la CROC Xalapa, supuestamente de filiación priista, pero que en las recientes elecciones apoyaron con todo al Yunismo, a sus candidatos y al resto de los Yunerastas.

Encabezados por Demetrio García Martínez (a) “El Caguamo”, este líder ha sido señalado también de invasión a viviendas, pero extrañamente lo han dejado operar con toda impunidad, incluso en estos tiempos del Yunato donde presumen de no permitir desmanes.

A “El Caguamo” lo han visto también en la zona de Campo de Tiro, El Castillo o Las Cruces, que señalan como sus rumbos. Sus huestes traen camisas blancas con leyendas como “Caguamos”, imágenes de una tortuga y de la CROC.

Sobre García Martínez también pesa la sospecha de que es intocable en este bienio que fenece, porque el día de la toma de Palacio por parte de los simpatizantes de Yunes Linares (en las últimas semanas del pasado sexenio) sus unidades sirvieron para el transporte de los relevos, acarreos de comidas, las guardias, etc.

Hay incluso quienes dicen que es el brazo ejecutor de Tomás Tejeda Cruz, el líder de facto de la CROC en Veracruz.

Lo cierto es que al menos en Xalapa, “El Caguamo” no funcionó para la operación electoral para dar la batalla contra Morena, a menos que haya vendido la causa Yunista de última hora al triunfante lopezobradorismo en la capital veracruzana, en aras de la sobrevivencia.

A ver si le siguen sosteniendo los privilegios en el sexenio que viene. Ya se verá si se le tolera.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Que hasta la embajada de los Estados Unidos en México celebró el homenaje que le hicieron al Colectivo Solecito de Veracruz por su incansable esfuerzo y labor en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Por eso acá en la aldea soltaron en recientes días el “escándalo” del amigo travestido del “Gober Cascarita” y “Miguel Chiquito” que quería participar en el Carnaval de Veracruz: para desviar el tema del reconocimiento a Solecito, pero no les funcionó. Ya sabe, todo el sello de la casa, el de usar homosexuales para armar barullo.

OTRA NOTA: Aguante la risa, porque lo dijeron en serio. Bueno, ríase, la neta, fue un chiste que se cuenta solo… “Son vividores del erario público y se han olvidado de las demandas prioritarias de los veracruzanos. El OPLE no debe ser ejecutor de sus caprichos políticos”… Lo anterior lo dijo Antorcha Campesina en contra de Héctor Yunes y Jorge Moreno. Ríase a carcajadas, por favor, porque la neta están bien cajetas las declaraciones… Como dicen los Millenials: “mamaron”.

LA ÚLTIMA Y NO SIGAS, CHINOS: Que la diputada veracruzana Anilú Ingram Vallines salió –y muy bien– a la palestra a defender a las mujeres por las maneras tan misóginas y groseras en las que se refirió el diputado Gerardo Fernández Noroña a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga. Y es que “No-roña” hizo comentarios de la vida privada de la también ex jefa de Gobierno del DF que fueron catalogados como de violencia política… “Es inconcebible que un hombre se comporte de forma ignorante, grosera y tosca. No se puede permitir que, desde un recinto como San Lázaro, se incite a la violencia contra las mujeres, como si fuera una chistosada, como si en este país a diario no hubiese desaparecidas y asesinadas”, expresó la porteña. Por cierto que este miércoles, Anilú recibe a empresarios porteños allá en la Cámara para hablar de la necesidad de reducir el costo de las tarifas de energía eléctrica; ojalá que en la suma de voluntades finalmente se pueda hacer justicia a Veracruz.

Ese maldito se puso a bailar salsa… ¿Cuántos más AMLO? ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Dónde jugarán las niñas?

–Chopenjawer derechairo

Este fin de semana trascendió que el PRD está por desaparecer (si es que todavía quedaba algo) y para eso están liquidando a los trabajadores del Comité Nacional.

Lo anterior también lo dejó entrever el ex dirigente nacional y ex senador Jesús Zambrano, quien en entrevista para El Sol de México, reveló que este partido cumplió con su ciclo de vida y a mitad de 2019 se fundará un nuevo partido.

“Estamos ya trabajando en la creación de un nuevo partido con sus nuevos estatutos y estamos haciendo lo mismo que hizo el PMT y PSUM: entregar el registro para un nuevo instituto político, los diferentes liderazgos al interior del partido están convencidos que esa es la opción”, declaró el perredista a la reportera Abigaíl Cruz.

No se se sabe si la crisis ya se haya alcanzado a los estados, pero no hay que ser genio para saber que el perredismo en realidad no tiene ya mucho qué aportar, pues sus principales líderes (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, entre otros) se han salido de sus filas.

En Veracruz hay pocos líderes visibles de lo que queda del PRD, y es muy probable que su crisis se agudice una vez que culmine el actual gobierno estatal, donde varios perredistas se incrustaron en nómina.

De hecho, al igual que el priismo veracruzano, el PRD también está condenado a ver de dónde se sostendrá, pues si en el Comité Nacional están en quiebra, aquí saliendo del gobierno perderán la fuente de ingresos que sostiene al partido y súmese que tampoco en el Congreso Federal ni en el estado tienen siquiera una bancada que pueda “sostener” financieramente al partido.

Literalmente quedaron fuera de todo en el PRD, y lo anterior es derivado del entreguismo al PAN/Yunato que prácticamente ya los borró del mapa.

No obstante, parece que hay indicativos en el PRD (o lo que queda) para seguir dando la batalla. En Xalapa, por ejemplo, se realizó recientemente un Foro de la Transformación donde se vio ex perredistas, digamos, arrepentidos, pero vinculados al actual gobernador como Elías Miguel Moreno Brizuela (aunque ahora se maneja “independiente”) quien también se encuentra asociado al ex jefe de Gobierno y hoy senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.

Otro organizador fue Isael Petronio Cantú Nájera, quien también renunció en febrero al PRD, pero tiene a su hijo Carlos Federico Cantú Uscanga en la Secretaría de Medio Ambiente; y está también ligado a la titular de la misma dependencia, Mariana Aguilar López.

Otro presente fue Enrique Romero Aquino, ex presidente del Comité Estatal del PRD, quien también carga con mala fama, pero ya no se le ve fuerza.

Lo curioso es que a dicho Foro de la “Transformeishion” no llegó nadie que pudiera ser salvoconducto con Morena: ni Villalpando, ni Manuel Huerta, ni Ahued. Sólo, quizás, Gerardo Fernández Noroña, aunque AMLO ha mantenido sana distancia con el diputado federal por su radicalismo.

Otra presencia destacada fue la de la ex dirigente perredista Amalia García, quien recientemente fue secretaria de Trabajo en el gabinete de Miguel Ángel Mancera, en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Aunque ella ya renunció al PRD también, hay vínculos que todavía la ligan al perredismo, a Movimiento Ciudadano y hasta al panismo, pues su hija Claudia Corichi (ex senadora y ex diputada federal) está casada con un ex dirigente del PAN en San Luis Potosí, Eugenio Govea, quien hoy es coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano son los que apoyaron la alianza en contra de Morena-AMLO.

En ese foro realizado el pasado viernes, también hubo presencia hasta de priistas. Sí, todos buscando el acercamiento o treparse al barco de Morena, AMLO y Cuitláhuac.

Por otra parte, a base de declaraciones de café, por ejemplo, hay perredistas que piden la renuncia del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, quien seguramente tiene peores broncas que atender a las peticiones de la regidora Luiza Angélica Bernal Velazquez, hija de Manuel Bernal, ex dirigente solaztequista que tiene la misma fuerza de un Coca sin gas.

Ya desde antes también se veía al ex senador perredista Arturo Hérviz Reyes presionar diciendo que se irían a apoyar a López Obrador, debilitando en un inicio al sol azteca. De hecho en las pasadas elecciones, el PRD quedó prácticamente anulado, pues el Morenismo tomó las riendas de la izquierda.

Ya hasta el dirigente estatal del PAN, Pepe Mancha, le pintó mocos al perredismo, cuando curiosamente se sabe que fue él quien operó la mentada alianza PAN-PRD con su paisano tuxpeño Rogelio Franco Castán, hoy secretario de Gobierno. Una de sus propuestas para reelegirse como presidente del panismo en Veracruz, es precisamente deslindarse del PRD como alianza, aunque ya se verá si para entonces, en las próximas elecciones, todavía subsiste el afamado partido del Sol Azteca.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Ex alcaldes veracruzanos han sido convocados por diputados locales del PAN para “arreglar” las irregularidades de la cuenta pública del año 2017 en los municipios que presidieron. Lo anterior, según la fuente, en una oficina “oculta” en la parte trasera de un edificio que ocupan los Laboratorios Guerrero, ubicado en la avenida Orizaba de la ciudad de Xalapa, siendo atendidos por un asesor de la bancada panista en el Congreso Local de apellido Lendechy. Se sabe que algunos de estos ex ediles se encuentran Rosa Elena Valdés, ex alcaldesa de Paso de Ovejas; Manuel Rosendo Pelayo, ex presidente de San Andrés Tuxtla; Jonathan Flores, ex edil de Chalma, entre otros. Según la fuente, el desfile de ex alcaldes continúa y se ve mucha “disposición” para entregar lo que les pidan, con tal de evitar enfrentar la justicia ante la serie de desfalcos cometidos a los ayuntamientos, especialmente porque dicen que de varios Palacios Municipales salió dinero para la campaña de “El Chiquito”.

OTRA NOTA: Que el alcalde Perrier de Veracruz organiza un evento “a fuerza” en el auditorio Benito Juárez donde entregará apoyos para las 15 instalaciones que tiene el DIF municipal y que funcionan como guarderías y jardines de niños para los padres trabajadores; el asunto parece chido, pero trasciende que suspendieron clases y convocaron a los papás con su familia y niños para llenar su evento (programado para las 10 de la mañana) y tomar la fotos.

LA ÚLTIMA PORQUE… ¡AY DOLOR!: Este lunes, el presidente de la Universidad de Notre Dame, el reverendo John I. Jenkins celebrará una misa en Colinas de Santa Fe, unas de las fosas clandestinas más grandes en México, acompañado del obispo de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo. Posteriormente, esta prestigiada universidad con sede en Indiana, EE.UU., otorgará el Premio Notre Dame (Notre Dame Award) al Colectivo Solecito de Veracruz el martes 16 de octubre en la Ciudad de México… “Deseamos ofrecer la Eucaristía a nombre de las víctimas y sus familiares, además de rezar por el fin de la violencia.. Será un honor orar junto con el obispo, el Colectivo Solecito de Veracruz y las familias de las víctimas que deseen participar en esta liturgia”. Notre Dame, cabe comentar, es una universidad católica privada.