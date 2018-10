Joaquín Guzmán próximo dirigente del PAN

Cero atenciones a zonas siniestradas

Liderazgo de Omar Mora.

El próximo dirigente estatal del PAN será Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. Nadie lo duda. El prestigio del actual dirigente con licencia, José de Jesús Mancha Alarcón está por los suelos luego que se confirmara que fue beneficiado con obras vía la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) durante la gestión del ahora senador Julen Rementería.

Queda a discusión si las obras fueron asignadas correctamente o no, lo que sí es un hecho es que la popularidad de Pepe Mancha entre los panistas se vino abajo en un dos por tres.

Por el contrario, no hay ningún panista más yunista que Joaquín Guzmán Avilés, quien se regocija por el apoyo que ha recibido hasta ahora.

Algo es seguro, la llegada del llamado “Chapo” a la dirigencia le abrirá la puerta al diputado Enrique Cambranis Torres para que éste sea el coordinador de la fracción blanquiazul en el Congreso local, quitando el poder a Sergio Hernández. Lo que esperamos es que no haya traiciones, es decir, que abandonen el barco tanto Sergio, como Omar Miranda y Monserrat Ortega, esposa de Mancha Alarcón.

De acuerdo a reclamos emitidos a través de las redes sociales, el gobierno de Veracruz casi dejó en el abandono a decenas de miles de veracruzanos que fueron afectados por las lluvias en las zonas norte y sur de la entidad. En Álamo, no hubo personal militar pese a las inundaciones y jamás se vio a personal de Protección Civil o a alguna autoridad estatal. Es cierto, el personal militar se maneja dentro del ámbito federal pero bien se podría pedir la ayuda. El daño es terrible al igual que en el sur del estado, pero lo triste es que tampoco hubo mayor acompañamiento de la autoridad. Eso sí que es grave. No basta con solicitar al gobierno que se declare a esos lugares “zona de desastre”, sino que lo que importa es que la autoridad se haga presente pues eso le da certidumbre a la población. Da la impresión que el gobernador no se quiso ensuciar. Basta recordar que con todo y sus rollos, Fidel Herrera no se separaba de la población cuando ocurría un desastre.

El dirigente del Sindicato Democrático de Empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Omar Mora del Moral continúa trabajando en pro de sus representados. Son varios logros de gran importancia para su gremio los que ha obtenido este joven abogado. Inclusive, hay personal del sindicato oficial que ya planea pasarse a las filas de la fuerza que comanda Omar Mora, conocido por su don de gentes y porque no es como otros líderes, éste no abandona a su personal y siempre está en pie de lucha para lo que se ofrezca. Sin duda que vendrán cosas buenas para este dirigente y sus fieles seguidores, entre ellos la gran magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que siempre les ha acompañado en todos sus festejos y acciones.