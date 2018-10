Reclutamiento de migrantes

–Chopenjawer

La Caravana Migrante ya tiene trabajo en México, por aquello de que (todos los partidos) buscan desactivar que miles de centroamericanos en bola lleguen a Estados Unidos. Según ellos –como si en realidad los políticos mexicanos tuvieran tantito corazón– es por humanidad.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya propuso que a los migrantes se les otorguen visas de trabajo y que serán parte de la fuerza obrera para la construcción del Tren Maya, el ambicioso proyecto del sureste que conectaría a varios estados.

Otra de las propuesta de AMLO fue pedirle a Estados Unidos que invierta millonadas de dólares en lugares como Honduras, precisamente para que no sigan saliendo de sus lugares de origen, lo que de entrada no parece descabellado, siendo que son precisamente las políticas económicas de EEUU las que han ocasionado crisis en otras regiones del mundo, y América Central no es la excepción.

Es obvio que quizás en México no se gane el dineral que muchos de los migrantes esperan ganar; aunque el peso está muy por arriba de sus monedas locales, no se compara con lo que se gana en dólares ni con el “american way of life”.

Claro que todos tenemos derecho a migrar. De hecho, estoy casi seguro que el 99.99% de las familias mexicanas en algún momento han migrado, ya sea por necesidad, por búsqueda de mejores oportunidades y algunos hasta por viejos amores.

No obstante, tampoco debemos comparar la masiva migración de centroamericanos con cambiar de un estado a otro, como lo hizo la escritora Ángeles Mastretta, que por subirse al tren del mame, dijo que ella había migrado de Puebla a la Ciudad de México… O sea, sí, pero no…

Hay muchos pensamientos encontrados en el tema migratorio: es obvio que Estados Unidos no quiere ya que la gente esté entrando de manera ilegal a su país. En México también surgieron voces en contra y a favor; somos un país donde así como somos pesadilla para los migrantes que cruzan, también tenemos sentimientos humanitarios y albergues y líderes sociales imprescindibles como el padre Solalinde.

Opino que quizás la caravana pudo haber iniciado con una buena causa, pero como nunca faltan los oportunistas, éstos podrían haber sumado más personas al contingente aprovechando el viaje… ¿Con qué fin? Cualquiera: desestabilizar, pasar contrabando, incluso dicen que para servir a fines políticos ahora que en EE.UU. están en plenas elecciones y este fenómeno ayudaría mucho a los Republicanos y a la reelección del presidente Donald Trump.

Mientras tanto, acá en la aldea, uno los prominentes miembros de la familia Vázquez González (medios hermanos del cacique del sur, Cirilo Vázquez Lagunes) de nombre Jesús, ya también dijo que con gusto le da chamba a los migrantes por 250 pesos por ocho horas para labores del campo en la zona de Isla y Acayucan.

Seguramente sus hermanos Abel y Erasmo “El Chivo” también podrían aprovechar que su hermano Jesús (la cara amable de la “famiglia”) esté invitando a los centroamericanos para que también puedan trabajar para ellos en sus ranchos y zonas de influencia. En una de esos, los migrantes ganarían mucho, pero mucho más, andarían en trocas, con lana, música de banda y así.

Los Vázquez González con esto tendrían a cientos de migrantes trabajando y se ganarían el reconocimiento de mucha población de la región de los Tuxtlas y Acayucan. Los migrantes todavía no conocen a los Vázquez, pero seguramente irán poco a poco viendo que tan magnánimos y benevolentes son. Otras fuentes de la zona dicen que quizás el asunto no sea por mucho tiempo, porque en realidad quien manejaba la lana era el hermano Cirilo y a los parientes vivos sólo les quedó la fama.

Hay quienes piensan que lo realmente preocupante sería que fracase este proyecto anunciado por Jesús Vázquez y con esto se puedan dar situaciones de explotación por el arraigo de grupos delincuenciales que operan precisamente en la zona sur de Veracruz.

Por cierto, quien anda fuera del reflector es el aspirante a cacique en la zona de Las Choapas, Renato Tronco Gómez, quien tiene fuerte presencia, intereses y negocios en la zona donde se mueven los migrantes. Tronco se ha mantenido calladito, pero sería uno de los más beneficiados por la caravana en la región donde opera.

Para el cierre, nos quedamos con las palabras del padre Alejandro Solalinde, alguien con toda la calidad moral para hablar con certeza del tema migratorio: “Todo parece indicar que, el éxodo migratorio hondureño, habría sigo provocado por la inteligencia norteamericana, a través de técnicas de rumorología, con objetivos electoreros, y así culpar a Demócratas, México, y aparecer Trump como el salvador de esta “invasión” Qué ingenio!”

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Y mientras el alcalde xalapeño Xipólité anda queriendo treparse al tren de mame de la Caravana Migrante al igual que la Mastretta, resulta que su administración sufrió un duro revés porque la denuncia que interpuso contra el regidor Rafael Pérez Sánchez no logró prosperar, al grado que el amparo promovido por el edil, quedó sobreseído y le devolvieron el dinero que pagó como garantía económica. Lo anterior lo informa el portal Dpoderapoder.mx.

OTRA NOTA: Que esta tormenta podría ser una perfecta oportunidad para la administración del “Gober Mesero” para hacer perdidizas varias cosas, especialmente ahora que tienen problemas para justificar asuntos de recursos en algunas dependencias. Con esto tiene el pretexto perfecto para “justificar” faltantes. Por cierto, no se ha visto puente aéreo por parte de la Federación tampoco, y eso que Tláloc ya dio tantita tregua.

LA ÚLTIMA PORQUE RUMBO AL SUR: Que los genios del Ayuntamiento de Veracruz, específicamente los del área de Gobernación y Comercio, tuvieron la ocurrencia de ir a tratar de desmontar una carpa del Zócalo donde se estaban recolectando víveres para los afectados por las inundaciones… ¿El pretexto? Que no tenían permiso… Hágame usted el refabrón cavor… Hay que decir que quien desactivó el conflicto fue el secretario particular del alcalde, César Portilla, y que el director de Comercio se disculpó con los agraviados por el malentendido, pero los que originaron el problema (los de Gobernación), seguramente paridos por Dios, ni siquiera se inmutaron de la tarugada que estaban haciendo.