El presidente electo no entra en funciones y ya toma decisiones. ¿qué le pasa?

¿En Veracruz un próximo gobierno estatal de ocurrencias?

Una vez finalizada la consulta para saber si la población decidía apoyar el proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco o la remodelación de la base de Santa Lucía, que al final resultó la opción ganadora, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador salió a decir que el proyecto de Texcoco quedaba cancelado. La pregunta es ¿Con qué derecho hizo eso? Bastaría recordarle que no está en funciones y sobre todo, comentarle que su encuesta fue un mero chiste, pues no tuvo éxito pese que se presume que el día en que fue electo presidente votaron por él 30 millones de mexicanos y esta vez apenas superó los 700 mil y estamos seguros que muchos de ellos no son estudiantes de ingeniería, expertos en aeronáutica o si quiera, ni siquiera han volado en avión. Ganó la necedad y ahora hay que pensar que el próximo gobierno quizá no alcance la cuarta transformación, pero sí será muy gracioso.

Lo mismo podría pasar en Veracruz. Si realmente va a gobernar Cuitláhuac García el estado penderá de un hilo o bien, si López Obrador quiere gobernar o poner a alguien detrás de Cuitláhuac también habrá un gobierno de ocurrencias y poca acción. El grave problema de AMLO es que cuando gobernó la Ciudad de México, entonces Distrito Federal provocó un crecimiento desmedido del ambulantaje, la venta de piratería y sobre todo, el aumento en taxis pirata, con el patrocinio de René Bejarano. A la vez, aunque tampoco es para exagerar, el porcentaje de delitos se incrementó.

No es que creamos que Cuitláhuac no tenga capacidad para gobernar, pero tiene el grave problema de todos aquellos de Morena que quieren llegar y barrer hacia atrás. Pareciera que la venganza está por encima de los proyectos. Ya tiene un claro ejemplo en Miguel Ángel Yunes, cuyos odios y pesadillas lo llevaron a actuar con el hígado antes que con la cabeza.

En Coatepec no hay solución a los graves problemas de vialidad y aunque la autoridad implementó algunas medidas impidiendo que los automovilistas se estacionaran en las principales calles, la sociedad no respondió como se esperaba. Además de que hay varias calles cerradas y otras parecen zona de guerra, el presidente municipal no ha tenido firmeza a la hora de tomar decisiones. Encima se le vendrá un nuevo problema, pues los ambulantes que coparon el mercado “Miguel Rebolledo” están a un tris de regresar a instalarse y le declararán la guerra al edil. Esperamos que haya diálogo pues nadie desea un enfrentamiento entre policías y comerciantes.

Estamos a unos días que se instalen los 50 diputados en la legislatura local en donde Morena tendrá mayoría, fracción que será acompañada por los representantes de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (ya desaparecido). Con todo y ello y aunque pudiera pensarse que harán lo que quieran, los panistas, perredistas y diputados de otras fuerzas políticas podrán reunir por lo menos a 16 para recurrir a alguna controversia constitucional cuando consideren que los morenos estén actuando de manera equivocada. Sin duda que estará interesante esta nueva legislatura bajo el mando de un partido novato y con legisladores, algunos de ellos, sin la menor preparación y que llegaron allí por el efecto AMLO.