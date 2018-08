Argeniz Vázquez insta a la Federación destrabar recursos para puentes

Habitantes de Chininiapan-Sinapan y de la comunidad de Sehualaca, exigen reparación urgente

Comunicado de DCS | Santiago Tuxtla, Ver.- El presidente municipal, Argeniz Vázquez Copete hizo el llamado enérgico al gobierno Federal para que tome cartas en el asunto en el caso del puente de Chininiapan-Sinapan, mismo que fue derribado por las pasadas lluvias del mes de octubre de 2017, y que hasta a la fecha no ha habido intervención alguna por repararlo.

“Este puente se lo llevó (el río) por completo y la gente de estas comunidades hicieron un paso provisional pero creo que no va aguantar prácticamente nada por lo que hacemos el llamado a la Federación para que aterricen los recursos del FONDEN que son para los desastres naturales, y en esta misma situación se encuentra el puente de Sehualaca, el puente vado en la cabecera municipal”.

El alcalde acudió con personas de Chininiapan y Sinapan, recordando que la reparación de esta vía de comunicación sale de la capacidad presupuestal del municipio, lo que afecta no tan solo estas localidades.

En Sehualaca ocurre lo mismo donde están afectadas comunidades como Maxyapan, Vista Hermosa, Texcochapan de Abajo, entre otras.

En ambos puntos los habitantes sufren a diario pues hasta víctimas de asaltos han sido en el caso de Chininiapan, que sus hijos tienen que cruzar un gran tramo y son presa fácil de lo amante de lo ajeno.

“Nuestros hijos pasan semanas y no van a la escuela, y pierden clases y exámenes. Sufren problemas de asaltos, a veces los enfermos no pueden salir. Ya vamos para el año y no tenemos solución. Nos olvidaron los de la Federación y hacemos el llamado enérgico para que este puente sea reparado cuanto antes, ya hasta los taxistas no quieren entrar porque todo se ha vuelto muy peligroso”, exclamó una madre de familia por la situación difícil en la que se encuentra.

El temor ha incrementado en esta temporada de lluvias pues de un momento a otro el paso realizado por los lugareños pudiera caerse.

“Que no espere la Federación a que ocurra una desgracia, una tragedia de que un día Dios no lo quiera el río se lleve a un niño porque creció y entonces sí ya quiera dar los recursos que por derecho le corresponden al pueblo”, dijo otra madre de familia acongojada.

“Vemos que se invierte en algunas otras cuestiones desde la Federación pero no se invierte en algo prioritario y no lo hacen. Las vueltas que da un servidor en las oficinas de gobierno las hago porque la gente es la que me pide las cosas, y este Ayuntamiento no puede quitarle la responsabilidad que la Federación tiene por lo que hago el llamado urgente y respetuoso para que atiendan las necesidades del desastre natural del pasado mes de octubre de 2017”. Puntualizó el alcalde.

De esta manera la población de Chininiapan, Sinapan; Sehualaca por la otra parte del puente desquebrajado, se unen para que la Federación destrabe los recursos y se le atienda cuanto antes a estas vías de comunicación que a diario utilizan centenares de personas.